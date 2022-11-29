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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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МАГАТЭ объявило об усилении присутствия на всех АЭС Украины

Гросси: МАГАТЭ усиливает присутствие на всех украинских АЭС
Глава международного агентства по атомной энергии отчитался о переговорах с украинским МИДом и сообщил, что присутствие МАГАТЭ на атомных электростанциях на Украине будет усилено
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Georges Schne / IMAGO / photonews.at / Global Look Press)

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины, сообщил в своем Twitter глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. О принятом решении он рассказал на встрече с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Бухаресте, где проходит встреча глав МИДов стран НАТО.

«Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС на Украине, чтобы обеспечить защиту энергетической инфраструктуры», — написал Рафаэль Гросси.

Глава организации также сообщил, что продолжается совместная работа с украинской стороной для создания защитной зоны Запорожской АЭС. Работа ведется в срочном порядке.

Кулеба в свою очередь рассказал, что обсуждал с главой МАГАТЭ вопрос безопасности украинского персонала на Запорожской АЭС. Глава МИД Украины вновь потребовал вывода российских сил с территории станции.

Запорожская АЭС неоднократно подвергалась обстрелам после ввода российских войск на Украину, обе стороны выдвигали встречные обвинения в атаках на АЭС. В Минобороны России 20 ноября сообщили, что украинские войска вновь обстреляли территорию станции, выпустив 12 крупнокалиберных снарядов. Восемь из них разорвались между пятым энергоблоком и спецкорпусом № 2, три попали между четвертым и пятым энергоблоками и один — в крышу спецкорпуса № 2.

После этого обстрела глава МАГАТЭ вновь призвал к немедленному прекращению атак на ЗАЭС. «На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем!» — сказал он.

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МАГАТЭ, Украина и ряд других стран настаивают на создании демилитаризованной зоны вокруг станции. В середине октября Гросси сообщал о прогрессе по этому вопросу, но соглашение пока так и не достигнуто.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
МАГАТЭ Запорожская АЭС Запорожье Украина
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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