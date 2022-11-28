Дмитрий Песков призвал не искать признаков ухода России с ЗАЭС «там, где их нет»

Песков призвал не искать признаков ухода России с ЗАЭС «там, где их нет»

Так пресс-секретарь президента России ответил на заявление главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о наличии признаков возможного оставления АЭС Россией, которую та контролирует с весны

Фото: Carl Court / Getty Images

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление украинского «Энергоатома» о возможном уходе российских военных с территории Запорожской атомной электростанции.

27 ноября глава украинской государственной атомной энергетической компании Петр Котин заявил о наличии признаков возможного оставления АЭС Россией, которую та контролирует с весны, его слова приводит Reuters.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал Песков, комментируя слова Котина.

В военно-гражданской администрации Энергодара, где расположена АЭС, назвали сообщения о планах России покинуть город и АЭС фейками. Атомная электростанция остается под контролем России, заверили там.

С начала военных действий на Украине электростанция неоднократно подвергалась обстрелам, Москва и Киев обвиняют в них друг друга. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало Россию вывести военных с ЗАЭС, а также потребовало немедленно прекратить обстрелы, кто бы за ними ни стоял. Россия и МАГАТЭ ведут консультации по созданию защитной зоны вокруг электростанции, заявляли в российском МИДе.

В начале октября, после присоединения Запорожской области к России, президент Владимир Путин подписал указ о принятии в федеральную собственность объектов Запорожской АЭС. Управлять ею будет АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС».