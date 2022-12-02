Балицкий назвал фейком сообщения о захвате ВСУ города Пологи

Разбитое стекло у грузового автомобиля на территории Пологовского маслоэкстракционного завода в Запорожской области (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Сообщения проукраинских СМИ о якобы захвате ВСУ города Пологи Запорожской области и эвакуации жителей и администраций Михайловки и Васильевки являются ложными, сообщил в своем телеграм-канале врио главы региона Евгений Балицкий.

«Проукраинские информационные ресурсы несколько дней распространяют ложную информацию, что якобы город Пологи захвачен ВСУ, что из Михайловки и Васильевки эвакуируют администрацию и жителей, что в Запорожской области нет света и воды. Надеюсь, всем понятно, что это фантазии пропагандистской машины Киева, работающей с единой целью — внести дестабилизацию в нашу мирную жизнь, посеять панику и одурачить своих же военных, которых их иностранные кураторы ежедневно посылают на смерть», — написал Балицкий.

В то же время, по его словам, «провокации» и со стороны Украины не прекращаются, в города Запорожской области ежедневно подвергаются обстрелам. «Нацисты целятся в гражданскую инфраструктуру и социальные объекты, пытаясь уничтожить жилищно-коммунальную структуру, но получают достойный и сокрушительный отпор», — отметил врио главы региона.

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