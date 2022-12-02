Глава Крыма приехал в Запорожскую область

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Глава Крыма Сергей Аксенов и замминистра обороны Тимур Иванов «проинспектировали зону ответственности» российских военных в Запорожской области и обсудили вопросы безопасности, сообщается в телеграм-канале Аксенова.

Прежде глава республики уже посещал зону проведения военной операции. 19 октября он вместе с первым замруководителя администрации президента Сергеем Кириенко прибыл в Херсон, чтобы обсудить эвакуацию местных жителей. В ноябре российские войска оставили город.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России в конце сентября после референдумов. Аксенов после этого заявил, что это не последнее воссоединение в рамках «исторических границ русского мира».