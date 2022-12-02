Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Повышение качества жизни граждан 20idei.ru
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 64,99 (+1,16) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 61,77 (+0,63) Инвестиции, 16:04
Как сэкономить на деловых поездках, когда все постоянно меняется РБК и Smartway, 16:40
«Дождь» уволил журналиста за слова о помощи российским военным Политика, 16:37
СНБО Украины ввел санкции против наместника Киево-Печерской лавры Политика, 16:35
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:35
Вучич заявил, что в Сербии пресекли случаи обхода санкций против России Политика, 16:29
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 16:29
Норвежские лыжники заняли 9 из 10 первых мест в гонке Кубка мира Спорт, 16:24
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Путин потребовал оказать всестороннюю поддержку раненым военным Политика, 16:19
Насколько российские нефтяники готовы к эмбарго Pro, 16:17
Балицкий назвал фейком сообщения о захвате ВСУ города Пологи Политика, 16:16
Врио главы Запорожья заявил об ударе ВСУ по трансформатору в Токмаке Политика, 16:15
Классическая архитектура и комфорт: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 16:06
В Крыму главу футбольного клуба задержали за поведение болельщиков Спорт, 16:02
Криптомошенники в шесть раз увеличили активность на YouTube Крипто, 15:51
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Война санкций ,  
0 

Вучич заявил, что в Сербии пресекли случаи обхода санкций против России

Вучич заявил, что не позволит использовать Сербию для обхода санкций ЕС
Еврокомиссар Оливер Вархели заявил о необходимости Сербии перед вступлением в ЕС «гармонизировать» свою внешнюю политику с Брюсселем
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: РИА Новости)

Сербия не позволит сделать из нее инструмент для обхода санкций Европейского союза против России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели.

«Мы реагировали на случаи реэкспорта некоторых товаров, и наши государственные органы задерживали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации», — сказал Вучич (цитата по RTS).

Так он ответил на слова Вархели о том, что Сербии перед вступлением в ЕС необходимо «гармонизировать» свою внешнюю политику с Брюсселем. Еврокомиссар указал, что конфликт на Украине оказывает влияние на процесс присоединения Белграда к блоку. «Мы видим в Сербии сильного союзника, и поэтому она нам нужна на нашей стороне», — сказал Вархели (цитата по BN TV).

Сербия — кандидат на вступление в ЕС с 2012 года. Для присоединения к союзу стране нужно привести свое законодательство в соответствие с европейским и достичь нормализации отношений с Косово.

После начала спецоперации России на Украине Брюссель ввел несколько пакетов санкций против Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что под европейские ограничительные меры могут попасть третьи страны и лица, способствующие обходу санкций против России.

Белград не присоединился к европейским санкциям. Вучич объяснял, что Сербия стремится сохранить независимую политику, но ничего не может обещать. «Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем», — отмечал он. Комментируя критику Киева из-за отказа вводить санкции, сербский президент говорил, что не позволит давить на Белград даже тем, «кто намного сильнее».

Читайте на РБК Pro
Что происходит со спросом на элитную недвижимость Москвы
Не до жиру: почему в России притесняют сотрудников с лишним весом
Насколько российские нефтяники готовы к эмбарго
10 фраз, которые говорят о том, что вам не собираются возвращать деньги
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
санкций Сербия Александр Вучич ЕС
Новогодний Миллиард
Гарантированный
розыгрыш 1 000 000 000 рублей
Главная лотерея страны*
Миллионы реальных победителей
Билеты на официальном сайте Столото
Подробнее

Реклама, АО "ТК "Центр", АО «ТК «Центр», ОГРН 1127746385095. 18+

*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Материалы по теме
Кандидат на пост посла США в России поддержала ужесточение санкций
Политика
В Астане исключили использование «газового союза» для обхода санкций
Политика
Лондон ввел санкции против Мантурова и Памфиловой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter