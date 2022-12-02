Вучич заявил, что в Сербии пресекли случаи обхода санкций против России

Еврокомиссар Оливер Вархели заявил о необходимости Сербии перед вступлением в ЕС «гармонизировать» свою внешнюю политику с Брюсселем

Александр Вучич (Фото: РИА Новости)

Сербия не позволит сделать из нее инструмент для обхода санкций Европейского союза против России, заявил президент страны Александр Вучич на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Вархели.

«Мы реагировали на случаи реэкспорта некоторых товаров, и наши государственные органы задерживали людей из компаний, которые были причастны к обходу санкций против Российской Федерации», — сказал Вучич (цитата по RTS).

Так он ответил на слова Вархели о том, что Сербии перед вступлением в ЕС необходимо «гармонизировать» свою внешнюю политику с Брюсселем. Еврокомиссар указал, что конфликт на Украине оказывает влияние на процесс присоединения Белграда к блоку. «Мы видим в Сербии сильного союзника, и поэтому она нам нужна на нашей стороне», — сказал Вархели (цитата по BN TV).

Сербия — кандидат на вступление в ЕС с 2012 года. Для присоединения к союзу стране нужно привести свое законодательство в соответствие с европейским и достичь нормализации отношений с Косово.

После начала спецоперации России на Украине Брюссель ввел несколько пакетов санкций против Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывала, что под европейские ограничительные меры могут попасть третьи страны и лица, способствующие обходу санкций против России.

Белград не присоединился к европейским санкциям. Вучич объяснял, что Сербия стремится сохранить независимую политику, но ничего не может обещать. «Я не обещаю ничего, лишь обещаю народу, что будем беречь свою политику, сколько сможем», — отмечал он. Комментируя критику Киева из-за отказа вводить санкции, сербский президент говорил, что не позволит давить на Белград даже тем, «кто намного сильнее».