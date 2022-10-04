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Вучич счел давлением призыв посла Украины к санкциям против России

Президент Вучич: иностранные дипломаты выбрали неподходящий момент для давления на Сербию
Сербия ничего плохого Украине не сделала и не позволит на себя давить, в том числе в вопросе санкций, заявил Вучич. Он также отметил, что не помнит запросов Киева в Совбез ООН, когда НАТО провело бомбардировки Югославии
Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Zorana Jevtic / Reuters)

Сербия не позволит оказывать на себя давление, и никто не должен указывать ей, что делать, заявил президент Сербии Александр Вучич.

Так он отреагировал на слова украинского посла Владимира Толкача. Накануне в интервью N1 дипломат заявил, что Киеву все труднее понимать доводы Сербии, отказывающейся вводить санкции против России, в то время как гибнут дети.

«Если иностранные дипломаты считают, что пришло время нагло давить на нашу страну, то они выбрали неподходящий момент. Мы не позволим делать это даже тем, кто намного сильнее. Ничего плохого против Украины мы не сделали», — сказал Вучич (цитата по N1).

Сербия отказалась признать итоги референдумов в Донбассе
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Фото:Александр Ермоченко / Reuters

Он добавил, что Киев может «читать лекции кому-то другому», а Сербия в этой ситуации «чиста» и никто не может указывать ей, как поступать.

«Десятки сербских мальчиков и девочек погибли в результате бомбардировок НАТО. Я не помню ни запроса со стороны Украины о проведении внеочередного заседания Совбеза ООН или о введении санкций», — заявил президент.

На заявление Толкача также отреагировало и МВД Сербии. «Украине и всем странам, которые добиваются расследования военных преступлений при российско-украинском конфликте, еще не поздно потребовать, чтобы судили и убийц сербских детей при агрессии НАТО. Военные преступления не имеют срока давности, это возможность проявить принципиальность», — заявил глава ведомства Александр Вулин.

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Сербия — одна из тех стран, которые не ввели санкции против России. В то же время она присоединилась к резолюции Генассамблеи ООН, осуждающей действия России на Украине, а также не признала итоги референдумов в Донбассе.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Сербия Александр Вучич санкции Украина
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