ЕК не будет извиняться перед Киевом из-за заявления о потерях ВСУ

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Еврокомиссия не планирует приносить извинения Киеву после публикации данных о 100 тыс. погибших украинских военных, заявила официальный представитель ЕК Дана Спинант на пресс-конференции в Брюсселе. Видео опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — сказала она.

Речь идет о видеообращении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Его первая версия была опубликована на ее странице в Twitter накануне около 9:00 по времени Брюсселя (11:00 мск). В своем выступлении глава ЕК предложила создать механизм, который позволил бы ЕС использовать заблокированные западными странами резервы российского Центробанка, и организовать международный суд под эгидой ООН из-за действий России на Украине. Также она заявила, что с февраля в конфликте с Россией погибли 100 тыс. украинских военнослужащих.

Позднее эту видеозапись удалили со страницы председателя Еврокомиссии, новое видео опубликовали спустя 3,5 часа. В нем вырезали фрагмент в начале выступления главы ЕК, где она говорила о потерях Киева.

Публикуя новую версию обращения, Спинант поблагодарила тех, кто указал на неточность цифр и пояснила: «Используемая оценка из внешних источников должна была относиться к потерям, то есть как убитым, так и раненым, и должна была показать жестокость России».

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров после этого заявил, что информация о потерях «чувствительная», ее должен озвучивать только главнокомандующий ВСУ, министр обороны или верховный главнокомандующий Украины, передавал УНИАН. В Генштабе ВСУ в свою очередь сказали, что подтвердить заявление фон дер Ляйен не могут.

По данным российского Минобороны, к 21 сентября Украина потеряла погибшими 61,2 тыс. человек, еще порядка 50 тыс. украинских военных были ранены. Таким образом, общие потери украинской армии на тот момент превысили 100 тыс. человек, что составляет половину от той численности военных, которая была у Украины до начала спецоперации, говорил глава оборонного ведомства Сергей Шойгу. Тогда же он привел данные о потерях российской армии с момента начала конфликта — 5937 человек.