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Политика ,  
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Зеленский допустил обсуждение с Путиным транзита газа
По его словам, если Москва и Киев заключат новый десятилетний договор на транзит газа, Украина согласится с тем, что «Северный поток — 2» — это не политический, а экономический проект

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что на встрече лидеров — стран «нормандской четверки» обсудит с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о заключении нового контракта на транзит газа. Об этом он заявил в интервью Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza.

«Для меня важно, чтобы вопрос газа был независимым. Как бы ни хотели обе стороны, он никоим образом не должен быть связан с Донбассом», — сказал он.

По словам украинского лидера, позиции Киева на переговорах по транзиту сильно ослабил газопровод «Северный поток — 2». «Хотя наши европейские партнеры утверждают, что это не политический, а экономический проект, я позволю себе не согласиться», — заявил он.

Политика
Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу

Зеленский добавил, что если Москве и Киеву удастся заключить новый контракт сроком на десять лет и «Россия не будет этому противиться», тогда украинская сторона сможет согласиться, что «Северный поток — 2» не является политическим проектом.

По словам президента Украины, Путин во время телефонного разговора с ним «принял к сведению» позицию Киева.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года, с этими сроками должен совпасть запуск второй нитки газопровода «Северный поток-2». Зеленский ранее назвал строительство газопровода вопросом геополитической безопасности. Комментируя решение Дании, которая последней из стран Европы дала разрешение на прокладку «Северного потока — 2», он заявил, что оно «усиливает Россию и ослабляет Европу».

Экономика
Россия и Украина обсудили транзит газа

В конце ноября Москва и Киев обсудили урегулирование претензий по газовым вопросам в Вене, в частности условия транзита с 2020 года и прямые поставки газа на Украину. Позднее глава украинского Минэнерго Алексей Оржель заявил, что в ходе переговоров стороны нашли вопросы, в которым могут прийти к компромиссам.

Встреча стран — лидеров «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже. В переговорах примут участие Путин, Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что на полях саммита Путин и Зеленский проведут отдельную встречу, этого не исключили и в Кремле.

Зеленский затронул в ходе интервью и тему урегулирования на востоке Украины. Он напомнил о существующем у него «плане Б», который «не заключается в том, чтобы все оставалось так как сейчас». Раскрыть его более подробно украинский президент отказался, так как, по его словам, он верит в «план А».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Зеленский, транзит газа, «Северный поток - 2»
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