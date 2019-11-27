В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

На полях саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже, может состояться двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что программе пребывания Путина в Париже пока согласовывается. В частности, возможны «отдельные двусторонки, о которых еще предстоит договориться».

Накануне, 26 ноября, «Коммерсантъ» со ссылкой на на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита, сообщил, что вероятность проведения в Париже отдельной встречи Путина и Зеленского «близка к 100%».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отдельной встречи с Зеленским, сказал, что программа поездки пока находится «на стадии проработки».

На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками». Кроме Путина и Зеленского в саммите примут участие президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.