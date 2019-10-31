Зеленский ответил на разрешение Дании строительства «Северного потока-2»

Решение Дании допустить строительство «Северного потока-2» ослабляет всю Европу и власти Украины никогда бы не допустили этого, если бы это было в их силах. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Трансляция обращения велась в фейсбуке президента страны, передает корреспондент РБК.

«Мы понимали, что так может произойти. Если бы это зависело только от меня, Дания тогда бы не подтвердила (разрешение на строительство. — РБК)», — сказал украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что, по мнению Киева, строительство «Северного потока-2» это вопрос не только энергетической, но и геополитической безопасности. «Я вам скажу откровенно: это усиливает Россию и ослабляет Европу», — оценил президент Украины решение Копенгагена.

Дания была последней страной Евросоюза, которая отказывалась дать разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. 30 октября Копенгаген одобрил маршрут газопровода, после чего юридические препятствия перед строителями проекта оказались сняты. Датское энергетическое агентство и компания Nord Stream 2 AG согласовали маршрут «Северного потока-2» у берегов острова Борнхольм.