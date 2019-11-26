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«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже
Такая вероятность близка к 100%, заявил источник издания. В прошлом на саммитах «нормандской четверки» уже проходили отдельные встречи президентов России и Украины, которую тогда возглавлял Порошенко
Фото: Thibault Camus / AP

В Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки», планируется провести и отдельную встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита.

Вероятность такой встречи собеседник «информированный собеседник издания» оценил, как близкую к 100%. По его словам, на мероприятиях вроде саммита «четверки», несложно найти возможность поговорить наедине.

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Как отмечает издание, двусторонние встречи президентов двух стран практиковались, когда Украину возглавлял Петр Порошенко. В 2016 году во время саммита «четверки» он и Владимир Путин говорили больше 40 минут.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Саммит «нормандской» четверки запланирован на 9 декабря. Главы России, Украины, Франции и Германии обсудят в Париже урегулирование ситуации на Донбассе и выполнение минских соглашений.

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19 ноября, отвечая на вопрос о возможности проведения отдельной встречи Путина с Зеленским в Париже, Песков говорил, что программа поездки находится на стадии проработки.

На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «возвращения, деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками». Кроме того, он планирует обсудить сроки обмена заключенными. Он отметил, что урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины можно только дипломатическим путем и заявил, что Киев ждал встречи в «нормандском формате» и серьезно к ней готовился.

Автор: Константин Нагаев
При участии: Полина Химшиашвили
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, G20
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