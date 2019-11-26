«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже

«Коммерсантъ» узнал о плане провести встречу Путина и Зеленского в Париже

Такая вероятность близка к 100%, заявил источник издания. В прошлом на саммитах «нормандской четверки» уже проходили отдельные встречи президентов России и Украины, которую тогда возглавлял Порошенко

Фото: Thibault Camus / AP

В Париже, где должен пройти саммит «нормандской четверки», планируется провести и отдельную встречу президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита.

Вероятность такой встречи собеседник «информированный собеседник издания» оценил, как близкую к 100%. По его словам, на мероприятиях вроде саммита «четверки», несложно найти возможность поговорить наедине.

Как отмечает издание, двусторонние встречи президентов двух стран практиковались, когда Украину возглавлял Петр Порошенко. В 2016 году во время саммита «четверки» он и Владимир Путин говорили больше 40 минут.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.