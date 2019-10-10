Зеленский заявил о «плане Б» по урегулированию в Донбассе

У президента Украины Владимира Зеленского есть запасной план разрешения конфликта на Донбассе. Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент РБК.

«У нас есть план Б, я не хочу о нем сейчас говорить», — сказал Зеленский журналистам.

Глава государства также отметил, что сейчас его не устраивает план урегулирования конфликта, установленный минскими соглашениями в 2015 году. По его словам, недовольство вызывает последовательность действий, описанная в документе. «В целом я недоволен тем документом, который был подписан в Минске. Но мы ищем ответы на некоторые сложные вопросы, которые есть в «Минске», и, самое главное, мы ищем порядок выполнения [описанных] там событий. Нас не устраивает порядок, который есть в минском документе», — объяснил он.

Зеленский не исключил возможности того, что конфликт в Донбассе может превратиться в замороженный по образцу конфликта в Приднестровье. «Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был заморожен, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Я не могу вам гарантировать на 100%, что этого не случится. А сейчас так и есть, у нас там сейчас Приднестровье практически. Единственное, что нас сегодня отличает, — у нас звучат выстрелы», — заявил президент Украины.