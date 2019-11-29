Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу

Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу

Министр энергетики Украины отметил, что в ходе переговоров с Россией стороны нашли вопросы, где они могут прийти к компромиссам

Украина и Россия предприняли «шаги вперед» во время переговоров по транзитному российскому газу, которые прошли в Вене. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале «Украина».

«По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать», — сказал он.

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