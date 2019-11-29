Политика , 29 ноя, 23:54
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Киев сообщил о прогрессе во время переговоров с Москвой по газу
Министр энергетики Украины отметил, что в ходе переговоров с Россией стороны нашли вопросы, где они могут прийти к компромиссам
Украина и Россия предприняли «шаги вперед» во время переговоров по транзитному российскому газу, которые прошли в Вене. Об этом заявил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель в эфире передачи «Свобода слова» на телеканале «Украина».
«По результатам были определены элементы, где компромиссы могут быть найдены, есть элементы, где мы должны искать», — сказал он.
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