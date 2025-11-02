 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Reuters заметил признаки военного плацдарма США вблизи Венесуэлы

Военные США модернизируют заброшенную базу в Пуэрто-Рико. Эта база, а также другие объекты в Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, могут стать ключевыми плацдармами США в Карибском регионе для усиления давления на Венесуэлу
Фото: Andrea de Silva / Reuters
Американские военные приступили к модернизации военно-морской базы «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико, закрытой более 20 лет назад. К такому выводу пришел Reuters, проанализировав сделанные в этом районе спутниковые снимки. Опрошенные агентством военные чиновники и эксперты предполагают, что строительство на объекте свидетельствует о подготовке США к длительным операциям в Карибском бассейне, в том числе против Венесуэлы.

Согласно полученным фотографиям, строительные работы начались 17 сентября. В частности, было заменено покрытие рулежных дорожек, ведущих к взлетно-посадочной полосе. Отставной полковник морской пехоты США Марк Канчиан отметил, что такие изменения характерны для подготовки к увеличению количества посадок и взлетов военных самолетов. Ранее Bloomberg узнал, что эта военно-морская база с сентября является плацдармом для истребителей-невидимок F-35B и грузовых самолетов C-17 Globemaster III.

Кроме того, идет строительство инфраструктуры в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и на Виргинских островах США, расположенных примерно в 800 км от Венесуэлы.

Так, в аэропорт имени Рафаэля Эрнандеса, второй по загруженности гражданский аэропорт в Пуэрто-Рико, к середине октября американские военные перевезли средства связи и мобильную диспетчерскую вышку, которая обычно используется для координации наращивания воздушных судов в зонах боевых действий или после стихийных бедствий.

«Все эти вещи, я думаю, предназначены для того, чтобы напугать режим [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро и генералов вокруг него в надежде вызвать раскол», — считает старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне Кристофер Эрнандес-Рой.

Кремль заявил о желании сохранить конфликт США и Венесуэлы в мирном русле
Политика

Наращивание военного присутствия США в Карибском бассейне началось в августе. Судя по данным отслеживания кораблей и самолетов, фотографий и видео из открытых источников, развертывание в регионе является крупнейшим с 1994 года, когда Соединенные Штаты направили два авианосца и более 20 тыс. военнослужащих на Гаити для участия в операции «Поддержать демократию», пишет Reuters.

Предполагаемая численность американских военных, дислоцированных в Карибском бассейне у берегов Венесуэлы, составляет 16 тыс. человек, писала The Washington Post. Группировка США включает в себя восемь военных кораблей и атомную подлодку. Задействована также авиация, в том числе стратегический бомбардировщик B-52 и истребитель F-35. Персонал авианосной ударной группы оценивается в 4 тыс. человек.

МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле
Политика
Американские корабли нанесли уже несколько ракетных ударов по венесуэльским катерам, которые, как считают в Белом доме, занимались контрабандой наркотиков. В конце лета Соединенные Штаты разместили у берегов Венесуэлы флотилию из семи кораблей. Каракас отвергает обвинения.

24 октября CNN сообщил, что президент Дональд Трамп рассматривает планы по нападению на предприятия по производству наркотиков и маршруты наркотрафика на территории Венесуэлы. В тот же день республиканец пригрозил Венесуэле ударами по суше с целью остановить поток наркотиков в США. Однако 31 октября Трамп, отвечая на вопрос журналистов, рассматривается ли возможность нанесения ударов по Венесуэле, ответил: «Нет».

Financial Times описывала три вероятных сценария военного вмешательства США против Венесуэлы: ракетно-дроновые удары по объектам, связанным с наркоторговлей, операция по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро или его ближайших соратников, полномасштабное вторжение (однако его вероятность оценивается как низкая).

Москва хочет, чтобы конфликт между Венесуэлой и США оставался в мирном русле, говорил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

