Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Захарова предложила Пентагону бороться с наркотиками не ударами по судам около Венесуэлы, а начать с крупнейших американских городов и фармакологической отрасли
Фото: Andrea de Silva / Reuters
Фото: Andrea de Silva / Reuters

Источник и причина ситуации с наркотиками в США находится не в Каракасе, а Вашингтоне, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США — в самих США», — написала она.

Начинать бороться с угрозой наркотиков Пентагону следует с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, предложила Захарова.

«А лучше — с лоббистов и большой фармы. Но там 16 тыс. военных точно не хватит», — добавила представитель МИДа.

Насколько вероятна военная интервенция США в Венесуэлу
Политика
Обучение гражданского населения обращению с оружием для защиты страны в случае нападения США, Ла-Гуайра, Венесуэла, 16 октября 2025 года

Армия США с сентября наносит удары по морским судам неподалеку от Венесуэлы, которые считает причастными к перевозке наркотиков. Американский президент США Дональд Трамп объявил венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркнул, что те представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.

В Карибский бассейн к венесуэльским берегам переброшена крупная группировка Вооруженных сил США. По сведениям Washington Post, речь идет об атомной подлодке, восьми кораблях, стратегическом бомбардировщике B-52 и другой технике, а также 16 тыс. военнослужащих.

В Венесуэле объявлена всеобщая мобилизация Боливарианской национальной милиции.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Венесуэла США МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
