МИД фразой «далековато заплыли» оценил переброску флота США к Венесуэле
Источник и причина ситуации с наркотиками в США находится не в Каракасе, а Вашингтоне, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Для решения этой проблемы американцы что-то далековато заплыли. Потому что корень бед с наркотиками в США — в самих США», — написала она.
Начинать бороться с угрозой наркотиков Пентагону следует с улиц Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, предложила Захарова.
«А лучше — с лоббистов и большой фармы. Но там 16 тыс. военных точно не хватит», — добавила представитель МИДа.
Армия США с сентября наносит удары по морским судам неподалеку от Венесуэлы, которые считает причастными к перевозке наркотиков. Американский президент США Дональд Трамп объявил венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и подчеркнул, что те представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США.
В Карибский бассейн к венесуэльским берегам переброшена крупная группировка Вооруженных сил США. По сведениям Washington Post, речь идет об атомной подлодке, восьми кораблях, стратегическом бомбардировщике B-52 и другой технике, а также 16 тыс. военнослужащих.
В Венесуэле объявлена всеобщая мобилизация Боливарианской национальной милиции.
