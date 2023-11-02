Меликов предложил «поставить точку» по беспорядкам в Махачкале

По беспорядкам в аэропорту Махачкалы необходимо «поставить точку», поскольку исправить уже ничего нельзя, заявил Меликов. Он вновь пригрозил виновным наказанием, однако призвал дать шанс тем, кто стал «жертвой провокации»

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил «раз и навсегда поставить точку» на событиях, произошедших в аэропорту Махачкалы 29 октября, поскольку изменить уже ничего нельзя. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Да, это случилось. Исправить что-то мы уже не можем. Но мы можем сделать так, чтобы такое никогда не повторилось. Свою позицию я уже озвучил: тот, кто виноват, должен нести ответственность! А тому, кто стал жертвой провокации, надо дать шанс осознать свою ошибку и сделать выводы. Это справедливо», — подчеркнул Меликов.

Вместе с этим он призвал «соответствующие структуры» дать объективную оценку участникам беспорядков. «Ни у кого нет желания вешать ярлык экстремиста на того, кто оказался вовлечен в эту кампанию неосознанно, и не совершил никаких противоправных действий», — добавил глава регионах.

«Дагестанцы — мужественные, самоотверженные и открытые люди. Для всех нас случившееся — урок на всю жизнь. Каждый должен сделать вывод и идти дальше», — заключил он.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту произошли в ночь с 29 на 30 октября. В здание ворвалась толпа, которая намеревалась найти пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Затем они прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. Аэропорт временно закрыли, туда был направлен спецназ.

В ходе беспорядков пострадали 20 человек, среди которых как минимум девять полицейских. Были задержаны свыше 80 человек, 15 из которых арестовали на срок от трех до десяти суток. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). МВД обещало выявить всех участников беспорядков.

Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что погромы были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Меликов говорил, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы к жителям выходить на митинги, «контролируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами». В то же время глава региона призывал «объективно разобраться» в ситуации и наказать тех, кто устраивал погромы и нападал на полицейских.

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