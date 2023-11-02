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Меликов предложил «поставить точку» по беспорядкам в Махачкале

Меликов: необходимо поставить точку в том, что произошло в аэропорту Махачкалы
По беспорядкам в аэропорту Махачкалы необходимо «поставить точку», поскольку исправить уже ничего нельзя, заявил Меликов. Он вновь пригрозил виновным наказанием, однако призвал дать шанс тем, кто стал «жертвой провокации»
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов предложил «раз и навсегда поставить точку» на событиях, произошедших в аэропорту Махачкалы 29 октября, поскольку изменить уже ничего нельзя. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Да, это случилось. Исправить что-то мы уже не можем. Но мы можем сделать так, чтобы такое никогда не повторилось. Свою позицию я уже озвучил: тот, кто виноват, должен нести ответственность! А тому, кто стал жертвой провокации, надо дать шанс осознать свою ошибку и сделать выводы. Это справедливо», — подчеркнул Меликов.

Вместе с этим он призвал «соответствующие структуры» дать объективную оценку участникам беспорядков. «Ни у кого нет желания вешать ярлык экстремиста на того, кто оказался вовлечен в эту кампанию неосознанно, и не совершил никаких противоправных действий», — добавил глава регионах.

«Дагестанцы — мужественные, самоотверженные и открытые люди. Для всех нас случившееся — урок на всю жизнь. Каждый должен сделать вывод и идти дальше», — заключил он.

Беспорядки в махачкалинском аэропорту произошли в ночь с 29 на 30 октября. В здание ворвалась толпа, которая намеревалась найти пассажиров прибывшего из Тель-Авива рейса. Затем они прорвались на взлетно-посадочную полосу и окружили самолет. Аэропорт временно закрыли, туда был направлен спецназ.

В ходе беспорядков пострадали 20 человек, среди которых как минимум девять полицейских. Были задержаны свыше 80 человек, 15 из которых арестовали на срок от трех до десяти суток. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК (массовые беспорядки). МВД обещало выявить всех участников беспорядков.

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Президент Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что погромы были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб». Меликов говорил, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы к жителям выходить на митинги, «контролируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами». В то же время глава региона призывал «объективно разобраться» в ситуации и наказать тех, кто устраивал погромы и нападал на полицейских.

Меликов предложил «поставить точку» по беспорядкам в Махачкале
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Материал дополняется.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Махачкала аэропорты беспорядки Сергей Меликов Дагестан
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