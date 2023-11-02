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Политика ,  
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МИД увидел «бандеровский почерк» в организации беспорядков в Махачкале

Захарова заявила о «бандеровском почерке» в организации беспорядков в Дагестане
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: news.ru / Global Look Press)

Организация беспорядков в аэропорту Махачкалы — один из примеров подрывной деятельности украинских спецслужб, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Другим примером подрывной деятельности украинских спецслужб стало инспирирование недавних беспорядков в Дагестане», — заявила Захарова (цитата по ТАСС).

Она подчеркнула, что в организации погромов прослеживается «бандеровский почерк» — «стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми».

По словам Захаровой, цель таких акций состоит в том, чтобы запугать мирное население и дестабилизировать политическую обстановку в стране.

В ночь на 30 октября в аэропорт Махачкалы прибыла толпа, которая заблокировала международный терминал, а позднее прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Беспорядки начались из-за информации о прилете регулярного рейса из Тель-Авива на фоне событий в секторе Газа.

Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки в Махачкале были организованы через социальные каналы в том числе «с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб».

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Глава Дагестана Сергей Меликов подтвердил, что телеграм-канал «Утро Дагестана», в котором публиковались призывы к жителям выходить на митинги, «контролируется и регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами».

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Мария Захарова Дагестан Махачкала беспорядки
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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