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Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы ударом ножом в спину

Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона
События в аэропорту Махачкалы — «возмутительны» и получат оценку правоохранительных органов, заявил Меликов. Он отметил, что среди пассажиров рейса из Тель-Авива были женщины с детьми, а в нападении на безоружных «нет смелости»
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Глава Дагестана Сергей Меликов опубликовал заявление в связи с беспорядками в аэропорту Махачкалы. В нем он назвал действия толпы грубым нарушением закона и сравнил их с ударом ножом в спину.

«Все участники сегодняшнего беспредела своим поступком воткнули нож в спины тех, кто отдал жизнь за безопасность Родины — и в 1999 году, когда мы остановили международных террористов на пороге Дагестана, и сегодня, когда наши земляки борются с нацистами в зоне СВО, достойно представляя республику», — написал он.

Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы ударом ножом в спину
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«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть к ним в карман и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — пишет глава региона.

Меликов подчеркнул, что все жители республики «молятся о мире в Палестине», однако то, что сегодня произошло в аэропорту Махачкалы — «возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов».

Вечером 29 октября в аэропорт Махачкалы прорвались протестующие из-за прибытия рейса из Тель-Авива. Они проникли в здание терминала и на взлетно-посадочную полосу, где окружили прилетевший из Израиля самолет. На фоне беспорядков власти приостановили работу воздушной гавани, в аэропорт прибыл спецназ. К 22:20 протестующие были вытеснены за пределы аэропорта, сообщала Росавиация.

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СК возбудил уголовное дело по ст. 212 УК России — массовые беспорядки. МВД пообещало установить личности всех участников несогласованной акции, а также тех, кто подстрекал к разжиганию межнациональной розни.

Офис премьер-министра и министерства иностранных дел Израиля опубликовали совместное заявление, в котором призвали Москву обеспечить безопасность всех израильских граждан и евреев.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Илья Пламенев Илья Пламенев
Сергей Меликов Дагестан Махачкала беспорядки
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