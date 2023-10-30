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Шойгу объяснил необходимостью «баланса» отзыв Россией ратификации ДВЗЯИ

Шойгу: речи о разрушении ДВЗЯИ после выхода Россией из договора не идет

Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на X Сяншаньском форуме по безопасности, передает ТАСС.

«Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, это лишь стремление обеспечить баланс с США, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет», — сказал Шойгу.

ДВЗЯИ расширяет действие Договора о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой 1963 года и вводит запрет на подземные взрывы. Каждое государство — участник этого договора обязуется не производить любой ядерный взрыв «в любом месте, находящемся под его юрисдикцией или контролем».

Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000-м. Однако договор так и не вступил в силу, потому что его не подписали Индия, КНДР и Пакистан, а США, Китай, Египет, Израиль и Иран подписали и не ратифицировали.

18 октября 2023 года Госдума приняла законопроект об отзыве ратификации договора. В пояснительной записке к законопроекту, который приняла Госдума, говорится, что Россия лишь отзывает свою ратификационную грамоту, но не выходит из ДВЗЯИ; это значит, что Россия продолжит участвовать в договоре «со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами».

Теги
Сергей Шойгу ядерные испытания Минобороны Китай
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