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Военные США подорвали в воздухе МБР из-за «аномалии» при испытаниях

ВВС США: испытательный пуск МБР Minuteman III прервали из-за аномалии
Ракету «безопасно» взорвали над Тихим океаном. В ВВС США отметили, что «аномалией» считается любое неожиданное событие, произошедшее во время испытаний

Невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III взорвали в небе над Тихим океаном из-за неустановленной «аномалии», сообщило командование глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command, AFGSC).

«30-е космическое крыло [сил США] Delta безопасно остановило невооруженную межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III над Тихим океаном <...> из-за аномалии во время испытательного запуска с базы космических сил в Ванденберге, Калифорния», — рассказали в командовании.

В ВВС США отметили, что «аномалия» — это любое неожиданное событие во время теста. Для расследования причины появления аномалии сформировали группу для анализа произошедшего. В комиссию вошли представители профильных ведомств, в том числе ВВС США.

Minuteman III — твердотопливная межконтинентальная ракета, элемент стратегических сил сдерживания. Вес ракеты — 36 т, дальность полета — около 6 тыс. миль (более 9,5 тыс. км). Развивает скорость примерно в 15 тыс. миль в час (больше 24 тыс. км/ч). На вооружении США стоят 400 таких ракет.

6 сентября США провели тестовый запуск Minuteman III с «Ванденберга». Ракета также не несла боезаряда. Целью теста стала проверка безопасности, эффективности и боеготовности оружия.

До этого Пентагон испытал ракету в апреле 2023 года, а до этого — в августе 2022-го. К середине 2030-х ракеты Minuteman III планируют заменить ракетами Sentinel: ВВС США уже просили конгресс выделить $4,4 млрд на замену устаревшей межконтинентальной ракеты.

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ВВС США межконтинентальные баллистические ракеты США испытание ракеты
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