Медведев назвал победу России гарантией предотвращения ядерной войны

Запад заявляет, что Украина должна победить в конфликте, то есть вернуть ранее принадлежавшие ей территории. Это, по мнению Медведева, угрожает существованию России и является поводом для применения ядерного оружия

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Западные страны толкают мир к глобальной войне с применением ядерного оружия, и только «полная и окончательная победа России» может гарантировать предотвращение такого конфликта, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он раскритиковал тезис западных стран, согласно которому «России нельзя дать победить в войне».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», — объяснил Медведев.

Это, по его словам, является прямым поводом для применения п. 19 Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Согласно этому документу, Москва может применить ядерное оружие, в частности, в случае агрессии против нее с применением обычного оружия, если под угрозу поставлено само существование государства.

«И кто тогда планирует ядерный конфликт, позвольте узнать? Что это, как не прямая провокация мировой войны с применением ядерного оружия?» — задался Медведев вопросом.

Президент Владимир Путин, объявляя 21 сентября частичную мобилизацию, пообещал использовать «все средства» для защиты народа. Замглавы Совбеза после этого напомнил, что Россия может в случае необходимости задействовать ядерное оружие. Он предположил, что даже в таком случае НАТО не станет вмешиваться в конфликт, потому что безопасность Вашингтона, Лондона или Брюсселя для альянса гораздо важнее, чем «никому не нужной погибающей Украины». После этих заявлений лидеры многих западных государств стали говорить о риске ядерной войны. Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал подобную риторику «опасной и безответственной» и предупредил, что любое применение ядерного оружия будет иметь для России серьезные последствия и изменит природу конфликта.

Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» в конце октября сказал, что России не нужен ядерный удар и в нем нет ни политического, ни военного смысла. Целью «сегодняшней возни вокруг ядерных угроз», по мнению президента, является убедить союзников Москвы и нейтральные государства, что им нужно противостоять России.

В конце сентября после референдумов в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Киев продолжает считать эти регионы, как и полуостров Крым, своей территорией, заявляет о намерении вернуть их и называл это условием для возобновления переговоров с Москвой. Власти России настаивают, что решение о вступлении в состав страны было сделано жителями данных регионов на референдуме.