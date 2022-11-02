Песков назвал «накачкой» публикации о возможном применении Россией ТЯО

Представитель Кремля заявил, что Москва не будет обсуждать возможность применения тактического ядерного оружия. Ранее Путин говорил, что Россию защитят всеми средствами, но позже заявил о бессмысленности ядерного удара

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В Кремле считают «целенаправленной накачкой» сообщения СМИ и заявления иностранных официальных лиц о возможности применения Россией тактического ядерного оружия (ТЯО) на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы констатируем, что как на официальном уровне, так и на уровне СМИ происходит целенаправленная накачка вот этой темы ядерного оружия. Не имеем ни малейшего намерения принимать участие в этой накачке. И считаем ее весьма и весьма безответственной», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикацию New York Times о том, что российские военные обсуждали условия возможного применения ТЯО на Украине.

NYT 2 ноября сообщила со ссылкой на источники в администрации США, что высшее российское военное руководство недавно обсуждало вопросы о том, где и когда может быть применено такое оружие на Украине. Вместе с тем, отмечает издание, представители американской администрации признали, что не наблюдали каких-либо свидетельств того, что Россия перемещает ядерные вооружения или предпринимает тактические шаги для подготовки к удару. Разведданные об обсуждении в России вопроса применения ТЯО появились у администрации США в середине октября, пишет NYT.

Обсуждение возможного применения ядерного оружия на Украине продолжается уже более месяца — с момента, когда президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Объявляя о мобилизации, президент 21 сентября заявил, что Россию будут защищать «всеми имеющимися» средствами. Он пригрозил последствиями применения ядерного оружия всем, кто будет говорить о возможности его применения. «Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — подчеркнул глава государства.

26 октября под руководством Путина в России прошла тренировка по нанесению ядерного удара в ответ на ядерный удар противника. Как уточнили в Кремле, в ее рамках по полигону Кура на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Ярс» и «Синева».

27 октября Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил о бессмысленности ядерного удара со стороны России. «У нас смысла нет никакого — ни политического, ни военного», — сказал тогда президент.

В ответ на заявления Путина президент США Джозеф Байден отметил, что считает странным тот факт, что российский президент продолжает говорить о ядерном оружии, несмотря на то, что заявлял о том, что не будет его применять. «Если у него нет намерения, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия? Он был очень опасен в том, как подошел к этому», — сказал Байден 28 октября в интервью телеканалу NewsNation.

Издание Politico, в свою очередь, сообщило, что США решили ускорить переброску в Европу модернизированных тактических ядерных авиабомб B61-12. Их доставят на базы НАТО в декабре, а не весной следующего года, как планировалось. Издание ознакомилось с соответствующим документом, в котором говорилось, что решение принято с учетом роста «объема и масштаба ядерной риторики России».