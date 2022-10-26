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Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил «Гром»

Пентагон: Россия уведомила США о планах провести учения стратегических ядерных сил «Гром»

США получили уведомление от России о планах провести учения стратегических ядерных сил «Гром», сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга. Трансляция велась пресс-службой Минобороны США в «Твиттер».

«США были оповещены, и, как мы подчеркивали ранее, это обычные ежегодные учения России», — сказал Райдер (цитата по Reuters), добавив, что Вашингтон «продолжит следить» за российскими маневрами.

В прошлый раз учения сил стратегического сдерживания «Гром» проводились 19 февраля. За ходом учений наблюдал президент России Владимир Путин вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В рамках учений были проведены пуски гиперзвуковых ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морским и наземным мишеням. В Астраханской области прошел пуск крылатой ракеты наземного базирования «Искандер». По целям на полигоне «Кура» на Камчатке были запущены баллистические ракеты «Синева» и «Ярс». Крылатые ракеты воздушного базирования, выпущенные со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95МС, поразили цели на полигоне «Пембой» и «Кура».

Теги
Пентагон США военные учения ядерные силы
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