Минск сообщил о подготовке к совместным с Россией учениям «Щит Союза»

Учения пройдут в 2023 году, других деталей глава белорусского Минобороны не привел. Ранее президент Белоруссии объявил о создании совместной с Россией группировки войск, в состав которой вошли 9 тыс. российских военных

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Белоруссия и Россия начали подготовку к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза — 2023», сообщил глава белорусского оборонного ведомства Виктор Хренин.

«Продолжается совершенствование объединенных военных систем. В этих целях наши органы военного управления проводят совместные мероприятия, обмениваются передовым опытом, совершенствуют нормативную правовую базу, проводят совместные тренировки. Начата подготовка к проведению совместного оперативного учения «Щит Союза — 2023», — сказал он.

С начала военной операции на Украине белорусские силы не раз проводили военные учения, в том числе совместные с Россией. В начале мая в стране началась внезапная проверка сил реагирования, которая продлилась до июня. Позже военные Белоруссии провели командно-штабные учения по подготовке тылового обеспечения.



10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о создании совместной с Россией группировки войск. Первые эшелоны российских военнослужащих прибыли в страну 15 октября, общая численность составит 9 тыс. человек. В Минобороны Белоруссии поясняли, что она находится на территории страны и выполняет «сугубо оборонительные задачи».

Лукашенко неоднократно подчеркивал, что белорусские военные не участвуют в спецоперации на Украине. По его словам, Минск работает только над тем, чтобы не допустить распространения вооруженного конфликта на Белоруссию и не допустить удара по ее территории «под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии», а также принимает беженцев.