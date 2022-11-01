Турция передала Украине озабоченности России по атаке в Севастополе

Хулуси Акар (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Анкара передала Киеву озабоченности Москвы в связи с атакой на Севастополь, заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар, передает Hurriyet.

Он также сообщил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке. Акар рассказал, что заверил российского министра обороны Сергея Шойгу в разговоре вечером 31 октября о сугубо гуманитарной цели коридора.

«В рамках этой информации они (российская сторона. — РБК) продолжают переговоры со своими властями. Мы ждем от них ответа завтра. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что эта сделка будет продолжена», — сказал турецкий министр.

Россия в конце октября приостановила участие в заключенной в июле «зерновой сделке», в рамках которой из украинских портов вывозится заблокированное после начала боевых действий продовольствие. Решение было вызвано атакой украинских беспилотников на Черноморский флот. В МИДе отмечали, что двусторонние договоренности по поставкам зерна, заключенные Россией с отдельными странами, тем не менее, продолжат действовать.

Президент Владимир Путин заявил, что возврат Москвы к сделке возможен только после детального расследования обстоятельств произошедшего и гарантий от Киева, что он не будет использовать зерновой коридор в военных целях.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Они согласовали план движения 16 судов, как прибывающих, так и убывающих с Украины, на понедельник, 31 октября. В этот день из портов страны вышли 12 судов с сельхозпродукцией.

Однако 1 ноября представители Украины, ООН и Турции в Совместном координационном центре по зерну в Стамбуле договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности на следующий день, говорили в международной организации. Вместе с тем в секретариате ООН заявили, что приостановка движения кораблей 2 ноября — временная мера.