Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 ноября
EUR ЦБ: 60,97 (-0,15) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Курс доллара на 2 ноября
USD ЦБ: 61,43 (-0,2) Инвестиции, 01 ноя, 16:42
Южная Корея и Япония сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты Политика, 03:21
Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября Политика, 03:04
В России в 200 раз выросло производство зонтов и детских молочных смесей Экономика, 03:00
Пентагон заявил об обеспокоенности возможной атакой Ирана Политика, 02:55
Пушилин заявил о продвижении почти по всей линии соприкосновения в ДНР Политика, 02:22
Премьер Греции заявил о верности санкций, несмотря на отток россиян Политика, 02:17
Антирекорд «Спартака» побили британцы. Главные события дня Лиги чемпионов Спорт, 01:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Мэр Кременчуга сообщил о работе ПВО после объявления тревоги Политика, 01:33
В Финляндии заявили, что доказательств контрабанды оружия с Украины нет Политика, 01:20
В Британии подали иск против ЧВК Вагнера из-за действий на Украине Политика, 00:51
Кирби не подтвердил данные об отправке Россией «гиперзвука» в Белоруссию Политика, 00:42
«Это преступление». Что говорят о бойкоте россиянок в видео МОК Спорт, 00:00
Мантуров заявил о работе производств экипировки мобилизованных в 3 смены Политика, 00:00
Турчак призвал возместить регионам траты на помощь участникам операции Политика, 00:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября

Власти Украины заявили о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября
В ООН также ожидают, что суда с сельскохозяйственной продукцией 3 ноября начнут двигаться по зерновому коридору, несмотря на то, что их движение не запланировано на 2 ноября

Движение судов через гуманитарный коридор в Черном море в рамках зерновой сделки продолжится 3 ноября. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Черноморская инициатива продолжается. В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение восьми судов с сельскохозяйственной продукцией через «зерновой коридор». Мы получили подтверждение от ООН», — написал он в Twitter.

По его словам, 2 ноября в Турции будут проведены инспекции.

Координатор всемирной организации в Совместном координационном центре Амир Абдулла также сообщил, что ООН ожидает, что суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.

«Экспорт зерна и продовольствия из портов Украины необходимо продолжить. Несмотря на то, что движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках «черноморской инициативы», мы ожидаем, что загруженные суда отбудут в четверг», — написал он в Twitter.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке.

Читайте на РБК Pro
Скрытая угроза: как компании проводят «тихие сокращения»
Четыре убеждения, из-за которых люди чувствуют себя одинокими
Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Цены на литий рекордно выросли. Как это отразится на рынке электрокаров

«Достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть», — подчеркнул он.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из украинских портов в июле. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство судов направилось в ЕС, а не в беднейшие страны мира.

После атак украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, Россия 29 октября приостановила участие в сделке.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Они согласовали план движения 16 судов на 31 октября.

Тем не менее 1 ноября представители Украины, ООН и Турции договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности на 2 ноября.

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Украина Зерновая сделка ООН
Материалы по теме
Минобороны Турции заявило, что Анкара продолжит вывозить зерно из Украины
Политика
ООН, Украина и Турция договорились не отправлять суда с зерном 2 ноября
Политика
Путин назвал Эрдогану условие возврата России к зерновой сделке
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter