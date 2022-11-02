Киев заявил о возобновлении движения судов по зерновому коридору 3 ноября

В ООН также ожидают, что суда с сельскохозяйственной продукцией 3 ноября начнут двигаться по зерновому коридору, несмотря на то, что их движение не запланировано на 2 ноября

Движение судов через гуманитарный коридор в Черном море в рамках зерновой сделки продолжится 3 ноября. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Черноморская инициатива продолжается. В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение восьми судов с сельскохозяйственной продукцией через «зерновой коридор». Мы получили подтверждение от ООН», — написал он в Twitter.

По его словам, 2 ноября в Турции будут проведены инспекции.

Координатор всемирной организации в Совместном координационном центре Амир Абдулла также сообщил, что ООН ожидает, что суда вновь начнут двигаться по зерновому коридору 3 ноября.

«Экспорт зерна и продовольствия из портов Украины необходимо продолжить. Несмотря на то, что движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках «черноморской инициативы», мы ожидаем, что загруженные суда отбудут в четверг», — написал он в Twitter.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что суда под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновой сделке.

«Достигнутое соглашение выгодно для всех сторон, и его нарушение будет проблематичным для всех сторон. Мы хотим продолжения этого соглашения и продолжения поставок зерна. В этом смысле мы также заявили, что выполняем и будем выполнять свою часть», — подчеркнул он.

Россия, Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна из украинских портов в июле. Президент России Владимир Путин неоднократно критиковал исполнение зерновой сделки, указывая, что большинство судов направилось в ЕС, а не в беднейшие страны мира.

После атак украинских дронов на корабли Черноморского флота, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, Россия 29 октября приостановила участие в сделке.

Несмотря на решение России, Турция и ООН возобновили проверки судов. Они согласовали план движения 16 судов на 31 октября.

Тем не менее 1 ноября представители Украины, ООН и Турции договорились не планировать движение судов с украинским зерном по коридору безопасности на 2 ноября.