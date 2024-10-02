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Удар Ирана по Израилю ,  
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Россиянам рекомендовали не ездить в Иран

Посольство рекомендовало россиянам не ездить в Иран из-за обострения ситуации
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Накануне Иран нанес удар по Израилю в ответ на убийство лидера «Хезболлы». Израиль обещал ответить на атаку
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Российское посольство в Иране рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в республику в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщается в телеграм-канале дипмиссии.

Накануне вечером, 1 октября, Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю в ответ на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы и бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана, которые погибли при авиаударе израильской армии (ЦАХАЛ) по штабу группировки 27 сентября в Бейруте. Израиль также ведет военную операцию в Ливане.

The Jerusalem Post сообщила, что Иран выпустил по Израилю около 500 ракет. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сказал, что часть ракет была сбита, но «были и попадания». КСИР заявил, что целью «разрушительного ракетного удара» были важные военные и разведывательные объекты. Одной из целей была штаб-квартира израильской разведки «Моссад».

В Израиле пообещали, что Иран «заплатит» за атаку, Тегеран же заявил, что ответит на возможный удар Израиля.

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На фоне удара Ирана были введены ограничения в авиаотрасли. Сама республика ограничила полеты над своим воздушным пространством до утра 3 октября. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль. На 2–3 октября рекомендовано выполнять перелеты в определенные временные промежутки: в среду с 15:30 до 19:00, в четверг — с 9:00 до 19:00. «Аэрофлот» отменил два рейса из Ирана и обратно ввиду ограничений.

Во время атаки нескольким самолетам из России пришлось развернуться. Среди них был борт с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром спорта Михаилом Дегтяревым. Судно направлялось в столицу Катара Доху, но село в Минеральных водах.

В Кремле заявили, что ситуация в регионе «развивается по наиболее тревожному сценарию». «Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит, и, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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