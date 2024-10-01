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Удар Ирана по Израилю ,  
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Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе у иранской границы

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
После того, как Иран нанес ракетный адр по Израилю, часть воздушного пространства над Ближним Востоком оказалась закрыта. Самолету с правительственной делегацией, летевшему в Катар, пришлось сесть в Минводах
Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС
Фото: Рамиль Ситдиков / ТАСС

Самолет российской делегации с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, направлявшийся в Катар, развернулся в небе в связи с закрытием воздушного пространства Ирана и сел в Минеральных Водах, сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости».

Это произошло у иранской границы над Каспийским морем, уточняет ТАСС. Второе агентство сообщает, что на борту также были министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации. Самолет вылетел из Москвы примерно в 19:00, прилет ожидался около 00:30 мск.

Baza сообщала, что борт успел залететь в воздушное пространство Ирана.

Как следует из данных сервиса отслеживания самолетов Flight Radar, самолет развернулся неподалеку от Баку, сел в Минеральных Водах, и уже снова направляется в сторону Ирана.

РБК направил запрос в ФГБУ «СЛО «Россия».

Этим вечером Иран нанес по территории Израиля массированный ракетный удар в качестве ответа на гибель лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС. Израильская сторона сообщила о перехвате почти всех воздушных целей, но признала, что несколько ракет попали в цель. Тегеран назвал свои действия успешными, в Тель-Авиве пообещали дать ответит.

Росавиация в связи с происходящим попросила воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

Делегация из России направляется в Доху для участия в работе третьего саммита «Диалог по сотрудничеству в Азии», запланированном на 2-3 октября. У Чернышенко запланировано выступление на тему «Путь России к сильному ИИ» на деловом форуме «ИИ и новые бизнес-модели», будет затронута и роль спорта как инструмента обеспечения мира и социальной интеграции.

«Диалог по сотрудничеству в Азии» учредили в 2002 году в качестве связующей площадки для объединений азиатских государств. В нем участвуют 35 стран, среди которых Россия, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Южная Корея, Кувейт, Бангладеш, Афганистан, Монголия, Вьетнам, Турция, Япония, Шри-Ланка и другие. Первые саммиты прошли в 2012 и 2016 годах, проведение третьего не раз переносилось.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Маргарита Овсянникова
Иран Израиль Дмитрий Чернышенко Михаил Дегтярев
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