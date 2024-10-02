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Удар Ирана по Израилю ,  
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В Израиле обвинили генсека ООН в поддержке Ирана и запретили ему въезд

МИД Израиля объявил генсека ООН персоной нон грата
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Израильский МИД обвинил Гутерриша в нежелании однозначно осудить Иран после его массированной ракетной атаки территории Израиля. Также, как указали в МИДе, генсек ООН не способствовал признанию ХАМАС террористической организацией
Антониу Гуттериш
Антониу Гуттериш (Фото: David Dee Delgado / Reuters)

Генсек ООН Антониу Гуттериш объявлен персоной нон грата в Израиле, ему запрещен въезд в страну, соответствующее решение принял глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац.

Это произошло после комментариев Гуттериша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией» и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.

В Израиле обвинили генсека ООН в поддержке Ирана и запретили ему въезд
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«Тот, кто не может однозначно осудить гнусное нападение Ирана на Израиль, как это сделали почти все страны мира, недостоин ступать на землю Израиля. Речь идет о генеральном секретаре, который до сих пор не осудил резню и сексуальные преступления, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не поспособствовал принятию решений по объявлению их террористической организацией», — сказал Кац.

Он обвинил генсека ООН в оказании поддержки ХАМАС, «Хезболле», йеменским хуситам, а также Ирану. «Израиль будет продолжать защищать своих граждан и сохранять свой статус и национальную честь с Антонио Гутерришем или без него», — подчеркнул глава МИДа.

Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ammar Awad / Reuters

Вечером 1 октября Иран нанес массированный ракетный удар по Израилю. По данным Jerusalem Post, было выпущено около 500 ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) назвал атаку ответом на убийство лидера ливанской «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть ракет была сбита, но «были и попадания». Некоторые из них долетели до городов — на опубликованных кадрах видны перехваты, а также падение обломков. По данным Ynet, зафиксировано прямое попадание в здание на севере Тель-Авива, сообщения о взрывах поступали из районов Негев (на юге страны) и Шарон (центральный Израиль).

Посол Израиля в России Симона Гальперин в интервью телеканалу РБК назвала масштаб атаки беспрецедентным: «В этот раз было больше баллистических ракет. Мы видим, что они постарались, чтобы нас ударить сильно. Это им не удалось».

КСИР назвал целью «разрушительного ракетного удара» важные военные и разведывательные объекты (без уточнения, о каких именно объектах идет речь). Иранское агентство Shafaqna утверждает, что были уничтожены более 20 истребителей F-35 ВВС Израиля. А источник агентства FARS говорит, что до целей долетели порядка 80% ракет. Власти Израиля эту информацию не подтверждали.

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Илья Пламенев Илья Пламенев
Израиль ООН Иран ракетный удар Антониу Гутерриш
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