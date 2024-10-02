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Удар Ирана по Израилю ,  
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«Аэрофлот» отменил ближайшие рейсы в Тегеран и обратно

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы из Москвы в Тегеран 2 октября и обратный рейс, запланированный на 3 октября, из-за закрытия иранского аэропорта, сообщает пресс-служба перевозчика.

Ранее Иран продлил ограничения на полеты над страной до 4:30 мск 3 октября.

«Пассажиры проинформированы по контактам, указанным в бронировании», — подчеркнули в «Аэрофлоте». Пассажиры могут бесплатно перебронировать билеты на ближайшие рейсы 5 или 6 октября либо вернуть деньги.

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Фото:Ammar Awad / Reuters

Вечером 1 октября Иран выпустил в сторону Израиля около 500 ракет. Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что часть из них сбили, но «были и попадания». По предварительным данным, жертвой удара стал один человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал ракетный удар «большой ошибкой» и пообещал, что Тегеран «заплатит за это».

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Аэрофлот Тегеран Иран отмена рейсов
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