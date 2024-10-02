Иран продлил на сутки ограничения на полеты

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Воздушное пространство над Ираном будет закрыто до утра четверга, 3 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерла, передает Tasnim.

Меры продлили для обеспечения безопасности, они будут действовать до 5:00 (4:30 мск) 3 октября. Накануне Иран отменил полеты гражданской авиации до 10:00 (9:30 мск) 2 октября.

Ранее Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака.

Вечером 1 октября Иран нанес ракетный удар по Израилю, запустив в его сторону около 500 ракет. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) объяснил, что решение было принято в ответ на гибель главы «Хезболлы» Насраллы Хасана и бригадного генерала КСИР Аббаса Нилфорушана, которые погибли при атаке на штаб группировки 27 сентября. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что Тегеран ответит за атаку.

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