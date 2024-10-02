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Удар Ирана по Израилю ,  
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Росавиация порекомендовала ограничить полеты над Ближним Востоком

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Росавиация обновила рекомендации для авиаперевозчиков по полетам в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

«2 октября <...> агентство рекомендует российским эксплуатантам выполнение полетов в/из аэропортов Израиля и Ирана, а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака в период с 15:30 до 19:00 мск», — написал Кореняко.

3 октября «окно» для полетов расширено — полеты рекомендованы в период с 9:00 до 19:00 мск. Пилотам при нахождении в воздушном пространстве трех стран Ближнего Востока следует проявлять повышенную бдительность и выбирать альтернативные маршруты, отметил представитель Росавиации.

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Фото:Alones / Shutterstock

Вечером 1 октября в связи с обострением конфликта между Ираном и Израилем и волной ракетных ударов Ирана Росавиация рекомендовала перевозчикам воздержаться от полетов в Иран, Ирак и Израиль.

Из-за ракетной атаки Ирана по меньшей мере один российский самолет сменил курс — это лайнер Red Wings, летевший из Сочи в Тель-Авив. Он совершил посадку на запасном аэродроме в Шарм-эш-Шейхе в Египте. Авиакомпания также вынужденно отменила рейс 4312 Тель-Авив — Сочи.

1 октября иранские ракеты во второй раз за полгода атаковали Израиль. Жертвой удара стал один человек, Тегеран выпустил около 500 ракет. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что целью ракетного удара были военные и разведывательные объекты Тель-Авива.

Массированную атаку назвали ответом на убийство Израилем лидеров проиранских группировок «Хезболла» и ХАМАС. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил ошибку и «заплатит за это».

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