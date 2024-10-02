Володин назвал «рожденными в пробирке» противников запрета чайлдфри

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России был внесен в Госдуму 25 сентября. Володин заявил, что голосование по нему будет поименным, а всех противников инициативы назвал «рожденными в пробирке»

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Политики — противники запрета идеологии чайлдфри (пропаганда отказа от деторождения) являются «рожденными в пробирке», необходимо проверять, кто вообще голосовал за таких депутатов. С таким заявлением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри, подготовленный депутатами от «Единой России», был внесен в Госдуму 25 сентября. Выступая на пленарном заседании, Володин назвал инициативу «серьезным вопросом», отметив, что по ней обязательно будет поименное голосование.

Он также раскритиковал противников инициативы, назвав их «рожденными в пробирке», а идеи отказа от деторождения — навязанными Западом. «Надо вообще разобраться, кто за вас голосовал. Кто голосовал? Вы что, в пробирке родились, стали политиками? Откуда вы взялись? Потому что ни одна мать, ни одна бабушка, ни один отец в здравом уме не поставит галочку, не поддержит в депутаты человека, который выступает против инициативы [запрета пропаганды чайлдфри]», — сказал политик.

Отдельно спикер обратился к фракции «Новые люди», которые, по его словам, не поддерживают законопроект о запрете пропаганды чайлдфри. Володин сказал, что если в партии выступают за пропаганду отказа от деторождения, то «тогда вас не будет в будущем». РБК направил запрос в партию «Новые люди».

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри недавно вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известиям» в середине сентября она связала взгляды чайлдфри с «вырождением феминизма», который, по ее словам, на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался». Спустя неделю законопроект концептуально одобрило и правительство, а 25 сентября он был внесен в Госдуму.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал отказаться от всего, что снижает рождаемость. По словам представителя Кремля, демографическая проблема — один из главных вызовов, стоящих перед страной сейчас, а повышение рождаемости — приоритет. «Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заключил он.

Как отмечал Володин, за «пропаганду идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе физическим лицам будет грозить штраф до 400 тыс. руб., должностным лицам — до 800 тыс. руб., а юрлицам — до 5 млн руб.

Не поддержал инициативу в том числе председатель Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Так, он усомнился в том, что идеология чайлдфри распространена в России настолько, чтобы регулировать ее законодательно. «Надо изучить этот вопрос. Действительно ли в общественной среде, в интернет-среде мощность этого движения такова, что оказывает влияние на состояние умов в обществе? Я в этом не уверен. Сами идеи, конечно, вредны. Я не уверен, насколько они сильны в России. Если слабы, то зачем огород городить?» — задался он вопросом.