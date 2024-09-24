Володин назвал размер штрафов за пропаганду чайлдфри

На прошлой неделе запретить пропаганду чайлдфри в России призвала Матвиенко, связав ее с вырождением феминизма. В правительстве проект концептуально поддержали. Володин рассказал, что штрафы за такую пропаганду составят до ₽5 млн

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Штрафы за «пропаганду идеологии бездетности» и «движения чайлдфри» составят до 400 тыс. руб. для физических лиц, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Штрафы для должностных лиц составят до 800 тыс. руб., для юрлиц — до 5 млн руб.

«Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность», — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

Вопрос о запрете идеологии чайлдфри недавно вновь подняла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В интервью «Известиям» на прошлой неделе она связала взгляды чайлдфри с вырождением феминизма, который, по ее словам, на первоначальном этапе в своей основе нес «хорошую идею» борьбы за равноправие женщин, но теперь на Западе «радикализировался».

Накануне законопроект о запрете пропаганды чайлдфри концептуальлно одобрило и правительство. Вместе с тем авторов уточнить понятие «отказ от деторождения». Это необходимо для того, чтобы избежать неоправданного отнесения к пропаганде ситуаций, когда отказ от деторождения происходит по религиозным соображениям или когда это вынужденный отказ по медицинским причинам или в случае изнасилования.

Законопроект, как отмечает ТАСС, сделан по аналогии с законопроектами о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. По действующему законодательству такая пропаганда грозит штрафом для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн руб. либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда ведется в отношении несовершеннолетних, то границы штрафов увеличиваются вдвое. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам грозит штраф до 4 млн руб.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя инициативу, призвал отказаться от всего, что снижает рождаемость. По словам представителя Кремля, демографическая проблема — один из главных вызовов, стоящих перед страной сейчас, а повышение рождаемости — приоритет. «Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать. И все, что мешает этому, конечно, должно из нашей жизни исчезать», — заключил он.