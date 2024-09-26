Юристы увидели в запрете чайлдфри риски для блогеров и презервативов

В законопроекте о запрете пропаганды чайлдфри есть риски из-за его чрезмерно широкой интерпретации, считают юристы. По их мнению, оштрафовать могут за рекламу средств контрацепции, «женские» форумы и даже посты в соцсетях

Госдума приступила к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения, сообщил во вторник, 24 сентября, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Накануне стало известно, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу, автором которой выступает депутат от «Единой России» Эльвира Аиткулова. Критиковал предложение Совет по правам человека при президенте.

С какими рисками в случае принятия законопроекта столкнутся креативные и рекламные индустрии — в обзоре РБК.

Что известно о законопроекте

Инициатива депутата оформлена как поправки сразу в несколько действующих законов, в том числе «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О СМИ», «О государственной поддержке кинематографии», «Об основных гарантиях прав ребенка», «О рекламе» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Везде предлагается прописать запрет на распространение информации, «пропагандирующей отказ от деторождения». Отдельная поправка касается Кодекса об административных правонарушениях. Запрет на пропаганду чайлдфри и ответственность за это законодатели предлагают прописать в той же статье, которая регламентирует ограничение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, а также смены пола.

Володин в своем сообщении конкретизировал, что рассматриваемые поправки будут направлены на запрет пропаганды бездетности в интернете, СМИ, кино и рекламе. За нарушение будущих норм может грозить административная ответственность и штрафы до 400 тыс. руб. для физлиц, до 800 тыс. руб. для должностных лиц и до 5 млн руб. для юрлиц.

Объясняя необходимость закона о запрете популяризации отказа от деторождения, спикер в том числе приводил в пример тематические паблики и сообщества в соцсетях, в которых «зачастую проявляется неуважение к материнству и отцовству, агрессия к беременным женщинам и детям, а также членам многодетных семей».

Как интерпретируют законопроект юристы

Законопроект о запрете пропаганды чайлдфри схож с уже существующим запретом пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, появившимся в 2022 году, обращает внимание адвокат юридической фирмы «Томашевская и партнеры» Владислав Губко. Эксперт предполагает, что новая норма в случае ее принятия будет применяться таким же образом.

Законопроект можно рассматривать как часть более широкой стратегии государства по укреплению традиционных ценностей и поддержке демографической политики, считает, в свою очередь, директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Но его необходимость, по словам эксперта, вызывает закономерные дискуссии. В частности, противники инициативы указывают на возможное нарушение права на свободу слова и личную свободу. С юридической точки зрения важно, чтобы такие ограничения были четко обоснованы и соответствовали российской Конституции, где закреплено право на выражение мнений, настаивает Яковлева.

На риск конфликта предлагаемых законодателями норм с Конституцией внимание обращает и партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерина Тягай. Она напоминает, что Конституция «признает идеологическое многообразие в государстве (ст. 13)», а государство, в свою очередь, «гарантирует гражданам равенство независимо от их убеждений (ст. 19), никто не может быть принужден к отказу от убеждений (ст. 29)». Самостоятельность женщин в решении вопроса о материнстве также следует из закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 56), утверждает Тягай.

Какие риски в законопроекте видят эксперты

Предлагаемый законопроект прямым образом повлияет на СМИ, кинематограф и рекламу, настаивает Губко. «Такой закон оставит для российских сериалов и реклам с упоминанием семейных отношений два сюжета: семьи с детьми обязательно счастливы, а семьи без детей обязательно утопают в горе по этому поводу, — считает он. — Вероятно, пропагандой будет признаваться все, что публично относит бездетность к социально приемлемому поведению».

Противоправной станет и пропаганда идеологии чайлдфри на личных страничках в соцсетях, прогнозирует Губко. Усмотреть ее, как считает юрист, можно будет «в любом посте женщины старше 25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте, и в особенности в случае упоминания ею отсутствия намерения их заводить».

На целый ряд потенциально спорных вопросов обращает внимание и Тягай: «Будет ли считаться пропагандой бездетности разговор между мужем и женой, эмоционально обсуждающими неготовность к деторождению из-за тяжелых финансовых условий во время поездки в метро? Может ли попасть под такую пропаганду рассказ женщины в соцсетях о тяжелых родах или постродовой депрессии? Может ли очередной форум о женской карьере, на котором обсуждаются проблемы выхода из декрета, рассматриваться как публичная площадка, пропагандирующая бездетность?»

Если возникнет хотя бы гипотетический риск того, что любое открытое обсуждение трудностей рождения и воспитания детей попадет под действие нового законопроекта, то он может затронуть интересы любого человека, продолжает Тягай. Вдвойне это создает риски для корпораций и индустрий. «Реклама и продажа контрацептивов прямо может наводить на мысли о нежелании зачатия, — объясняет она свою позицию. — Информирование женщины о ее законном праве прервать беременность и сохранение абортов в ОМС — риски для медицинских работников и организаций. Работа отелей, клубов или ресторанов с ограничением на присутствие детей — явное создание привилегий для тех, кто выбирает бездетность».

РБК направил запрос в пресс-службу Минздрава.

Яковлева тоже предупреждает, что понятие «пропаганды чайлдфри» может быть истолковано очень широко и это приведет к самоцензуре среди создателей фильмов, программ, а также среди блогеров и рекламодателей. Например, даже обсуждение преимуществ бездетного образа жизни может быть квалифицировано как пропаганда, что станет проблемой для креативных индустрий.

Кто высказался за и против законопроекта С критикой законопроекта выступал глава Совета по правам человека Валерий Фадеев, заявив, что у чайлдфри нет сильного влияния в российском обществе. Он также потребовал от депутатов доказательств, что идеология чайлдфри сильно укоренилась в российском обществе. Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя РБК законопроект, отметил, что запрет идеологии чайлдфри соответствует целям политики в области защиты традиционных семейных ценностей. При этом «политические силы, которые хотят обесценить этот закон, сознательно пытаются пенять церкви, что монахи якобы против деторождения». «Это абсолютная ложь, — заявил он. — Монашествующие в Русской церкви, включая епископат, делают все возможное, чтобы утверждать семейные ценности и ценность деторождения». Кипшидзе также добавил, что «никто по этому закону не планирует преследовать тех людей, кто по каким-то причинам не хочет иметь детей». Но ненависть к детям, равно как, например, ненависть к престарелым или инвалидам, «не должна получать никакого развития в политико-правовом поле», считает он.

Что говорят о законопроекте участники креативных индустрий

На рекламной отрасли обсуждаемый законопроект о запрете пропаганды чайлдфри вряд ли сильно отразится, говорит директор по стратегическим и инновационным продуктам NMi Group Алла Данилина. По ее мнению, участники рынка «уже негласно соблюдают эти правила игры и стараются не затрагивать подобную тему». «Использование чайлдфри как лейтмотива рекламной кампании — крайне редкая история, — объясняет Данилина. — Эта тема никогда не станет масштабной в нашей стране, это не заложено в нашем культурном коде и не поддерживается политикой государства. Рекламные кампании крупнейших брендов ориентированы именно на семейную аудиторию».

Аналогичное мнение выразила и директор агентского направления «СберМаркетинга» Анна Ветринская. Рекламные блоки в основном демонстрируют «классический формат семей — мама, папа и чаще всего два ребенка». «Для крупных российских брендов, особенно из категорий товаров повседневного спроса, продуктов питания и недвижимости, классическая семья — это главная ролевая модель», — считает Ветринская.

Для оценки потенциальных рисков необходимо ознакомиться с текстами законопроектов, ответили РБК в пресс-службе крупнейшей в России издательской группы «Эксмо-АСТ». В художественных и иных произведениях прямая идеология бездетности не выделяется. «Но тем не менее важно исключить ситуации, когда простое упоминание об отсутствии детей у взрослых людей могло бы быть расценено как нарушение», — добавили в пресс-службе.

В пресс-службе еще одного крупного издательства — «Росмэн» — отметили, что тематика чайлдфри «находится за пределами издаваемой им литературы». В издательстве «Альпина» от комментариев отказались, сославшись на отсутствие конкретики по законопроекту.

В пресс-службах онлайн-кинотеатров «Кинопоиск», Wink, Okko, «Иви», Start, Kion, Premier и «Амедиатека» официально комментировать законопроект о запрете пропаганды чайлдфри по разным причинам отказались. Но источник РБК в одном из них обратил внимание на возникающие риски, аналогичные закону о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и их демонстрации несовершеннолетней аудитории.

Так, собеседник напомнил, что большая часть штрафов за демонстрацию ЛГБТ-контента детям («международное общественное движение ЛГБТ» признано Минюстом экстремистским и запрещено в России) связана с отсутствием у фильмов с таким содержанием маркировки «18+». При этом сами платформы ставят маркировку, опираясь на прокатное удостоверение Минкультуры. Штрафы онлайн-кинотеатры получали в том числе за контент, в котором ЛГБТ не демонстрируется, а лишь упоминается в разговорах персонажей. «Есть прокатное удостоверение — не должно быть претензий к онлайн-кинотеатру, — считает собеседник. — Нет прокатного удостоверения или в него внесены изменения — надо своевременно предупредить площадки».

Еще один собеседник из крупного блогерского агентства выразил опасения, что при слишком широкой трактовке закона под него может попасть выражение собственного мнения по поводу деторождения в соцсетях. В качестве примера он привел ироничные истории в пабликах во «ВКонтакте», посвященные женщинам с детьми, требующим особых привилегий для своих детей (так называемые «яжемать»).