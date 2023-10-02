 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» ВСУ

Халук Байрактар допустил передачу ВСУ улучшенной версии Bayraktar TB-2
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами, не исключил руководитель Baykar Defence. Он уже принят на вооружение Турцией, Пакистаном и Ливией. Россия критикует поставки западного оружия ВСУ
Bayraktar Akıncı
Bayraktar Akıncı (Фото: baykartech.com)

Украинская армия может получить Bayraktar Akıncı — улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence, сообщает «24 канал».

«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал он.

Со слов Байрактара, рабочие на заводе собирают дроны для Украине днем и ночью, аппараты активно используются на поле боя. Он отметил, что украинские военные в курсе процессов компании.

План Baykar Defence заключается в выпуске «всех систем, которые есть» на территории Украины, необходимые разрешения уже получены. Планируется наладить не просто сборку, а полноценный выпуск на территории Украины дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, подчеркнул он.

Речь идет об Bayraktar Akıncı (с турецкого «Знаменоносный рейдер») — это тяжелый ударный дрон, работа над ним началась в 2018 году, а первый полет — спустя год. В 2021 году его приняли на вооружение ВВС Турции, его затем закупили пакистанская и ливийская армии.

На аппарате установлены украинские двигатели и интеллектуальная система наведения, радиолокационная система AESA для оценки метеорологических данных. Он способен переносить крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, а также выполнять задачи «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Завод Baykar Defence планируется достроить к 2025 году, на нем будут работать по меньшей мере 300 человек. Компания подчеркивала, что не будет поставлять продукцию российской армии, «сколько бы денег нам ни предлагали».

Читайте на РБК Pro
Как осужденный за коррупцию президент разогнал экономику Бразилии
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Когда ты бизнесмен, легко начать выпивать: как живет сооснователь Reddit
Как перезапустить карьеру, чтобы все получилось

Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции. Москва критикует поставки оружия Украине и военное сотрудничество стран НАТО с Киевом.

Согласно выводам аналитиков, как писал Business Insider, к лету 2023-го российские войска сбили большинство дронов Bayraktar TB2, переданных Украине. Подобные TB2 устройства хорошо выполняют свои функции без присутствия на поле боя сложных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако из-за относительной небольшой скорости и высоте полета он становится целью для ПВО. Эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт добавил, что ВСУ адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar TB2, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».


 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Bayraktar Турция Украина
Материалы по теме
Аэропорт Сочи перенаправил шесть рейсов из-за атаки дрона
Общество
В бригаде «Дон» заявили об уничтожении одного из последних Bayraktar ВСУ
Политика
Киев попросил об оружии для ударов по производству БПЛА в Иране
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 103,16 (+1,07) Инвестиции, 29 сен, 16:25 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 97,41 (+0,41) Инвестиции, 29 сен, 16:25
Один человек погиб при сплаве на каяках по Ладожскому озеру в Карелии Общество, 02:27
«Балтика» попросила суд запретить лишать ее брендов Tuborg и Garage Бизнес, 01:56
Медведь напал на семейную пару в канадском парке Общество, 01:56
Вильфанд назвал дату похолодания в Москве до «вполне осенней» погоды Общество, 01:33
Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» ВСУ Политика, 00:55
Британия получит ядерные «подлодки-убийцы» от BAE Systems за $5 млрд Политика, 00:52
Десантис ответил, согласился ли бы стать вице-президентом у Трампа Политика, 00:18
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Как БАМ и Транссиб: зачем строят частную железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 00:15
Регионы увеличили самостоятельные закупки вакцин от COVID-19 Бизнес, 00:00
Боррель предупредил Киев о «трудном бое» и балансе «между двух империй» Политика, 01 окт, 23:37
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 01 окт, 23:28
В Забайкалье открыли памятник участникам военной операции на Украине Политика, 01 окт, 23:07
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 01 окт, 22:51
Четверо погибли при столкновении кроссовера и грузовика в Балашихе Общество, 01 окт, 22:46