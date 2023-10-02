Производитель Bayraktar допустил передачу «Знаменоносного рейдера» ВСУ

Украина может получить турецкий дрон с крылатыми ракетами, не исключил руководитель Baykar Defence. Он уже принят на вооружение Турцией, Пакистаном и Ливией. Россия критикует поставки западного оружия ВСУ

Bayraktar Akıncı (Фото: baykartech.com)

Украинская армия может получить Bayraktar Akıncı — улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence, сообщает «24 канал».

«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал он.

Со слов Байрактара, рабочие на заводе собирают дроны для Украине днем и ночью, аппараты активно используются на поле боя. Он отметил, что украинские военные в курсе процессов компании.

План Baykar Defence заключается в выпуске «всех систем, которые есть» на территории Украины, необходимые разрешения уже получены. Планируется наладить не просто сборку, а полноценный выпуск на территории Украины дронов Bayraktar TB2 и Bayraktar Akıncı, подчеркнул он.

Речь идет об Bayraktar Akıncı (с турецкого «Знаменоносный рейдер») — это тяжелый ударный дрон, работа над ним началась в 2018 году, а первый полет — спустя год. В 2021 году его приняли на вооружение ВВС Турции, его затем закупили пакистанская и ливийская армии. На аппарате установлены украинские двигатели и интеллектуальная система наведения, радиолокационная система AESA для оценки метеорологических данных. Он способен переносить крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, а также выполнять задачи «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Завод Baykar Defence планируется достроить к 2025 году, на нем будут работать по меньшей мере 300 человек. Компания подчеркивала, что не будет поставлять продукцию российской армии, «сколько бы денег нам ни предлагали».

Строительство завода по производству турецких дронов на Украине «подпадает под тему демилитаризации», что «лишь продлит страдания украинцев», предупреждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, это не помешает России достичь целей военной операции. Москва критикует поставки оружия Украине и военное сотрудничество стран НАТО с Киевом.

Согласно выводам аналитиков, как писал Business Insider, к лету 2023-го российские войска сбили большинство дронов Bayraktar TB2, переданных Украине. Подобные TB2 устройства хорошо выполняют свои функции без присутствия на поле боя сложных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), однако из-за относительной небольшой скорости и высоте полета он становится целью для ПВО. Эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт добавил, что ВСУ адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar TB2, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».