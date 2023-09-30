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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский заявил о создании на Украине флота морских дронов

Зеленский: Украина создает флот морских дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина создает первый в мире флот морских беспилотников, заявил Зеленский. Российское Минобороны не раз отчитывалось об отражении атак безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Украина создает флот морских дронов, заявил президент Владимир Зеленский, выступая на первом форуме оборонных индустрий (DFNC1) в Киеве. Видео опубликовано в его телеграм-канале.

«Мы создаем первый в мире флот морских дронов. <...> Мы начали производство орудий и снарядов натовских калибров», — сказал украинский президент.

Он подчеркнул, что развитие оборонного производства на Украине совместно с «мировыми лидерами отрасли» является приоритетом для Киева. Украинская сторона обсудила перспективы партнерства и совместного производства вооружений с представителями оборонных компаний и ассоциаций США, Великобритании, Германии, Франции, Турции, Швеции и Чехии. Зеленский добавил, что Украина готова предложить специальные условия компаниям, которые готовы участвовать в совместном производстве оружия на Украине.

На форуме Зеленский объявил о создании международного Альянса оборонных индустрий, участники которого будут выпускать вооружение на территории Украины. В мероприятии принимают участие 252 оборонные компании из 30 стран мира, к закрытию площадки к альянсу присоединились 38 компаний из 19 государств, отмечал МИД Украины.

Также украинский президент рассказал, что в стране появится специальный оборонный фонд для обеспечения дополнительных ресурсов на развитие военных производств, создание новых объектов и программ, необходимых для обороны и помощи военнослужащим. Средства в него будут поступать за счет дивидендов от государственных оборонных активов и за счет прибыли от продажи конфискованных российских активов, уточнил Зеленский. Москва считает планы по передаче конфискованных российских активов Киеву незаконными.

Российское Минобороны неоднократно сообщало о попытках украинской стороны атаковать корабли Черноморского флота и Крымский мост с использованием безэкипажных катеров. Так, утром 14 сентября ведомство заявило, что пять морских дронов ВСУ атаковали патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов», атаковавшие катера также были уничтожены.

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В тот же день российская морская авиация уничтожила в Черном море еще один украинский безэкипажный катер, Минобороны не уточняло, в каком районе. Вечером 14 сентября ведомство рассказало об уничтожении украинского безэкипажного катера при попытке атаковать ракетный корабль «Самум».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский флот дроны
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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Минобороны сообщило об уничтожении авиацией катера ВСУ в Черном море
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