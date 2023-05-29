Аналитики заявили, что Россия сбила почти все дроны Bayraktar на Украине

К концу прошлого года украинские военные почти перестали использовать ударные Bayraktar TB2 по назначению, Россия смогла уничтожить почти все устройства, считают аналитики. В апреле в ВКС отчитывались об уничтожении 100 аппаратов

Фото: Marcin Bielecki / EPA / ТАСС

За год полномасштабных боев на Украине большая часть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 были уничтожены, оставшиеся аппараты переведены на выполнение задач разведки, наблюдения рекогносцировки. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на выводы аналитиков.

Подобные TB2 аппараты хорошо выполняют свои функции без присутствия на поле боя сложных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — пояснил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

BI указывает, что Украина с начала российской военной операции отчитывалась о получении 50 Bayraktar TB2, но к концу 2022-го дроны этой модели практически перестали появляться на поле боя. По словам Бендетта, «как только российские военные объединились, они смогли сбить много TB2».

Аналитик при этом отметил, что украинские военные адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar TB2, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».

В апреле 2023-го заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин отчитался, что российские военные уничтожили более ста дронов Bayraktar.

Об успешном противодействии российских войск украинским дронам рассказывал источник The Economist. «Русские очень, очень хороши в том, что они делают <...>. «Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба», — говорил собеседник издания. По данным газеты, при этом подавить работу систем Starlink, используемой украинской армией, непросто.