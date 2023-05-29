Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 мая
EUR ЦБ: 85,92 (+0,04) Инвестиции, 26 мая, 16:34 Курс доллара на 27 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,02) Инвестиции, 26 мая, 16:34
В России разработают правила работы криптобирж Технологии и медиа, 04:30
Зеленский сообщил об одной из самых крупных атак дронов на Украину Политика, 04:00
В ЦАР будут собирать «УАЗ Патриот» Экономика, 03:56
Аналитики заявили, что Россия сбила почти все дроны Bayraktar на Украине Политика, 03:49
В Киеве прогремели взрывы Политика, 03:25
Во Франкфурте прошел митинг против концерта лидера Pink Floyd Общество, 03:17
Эрдоган пообещал реализовать газовый хаб с Россией Политика, 03:17
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как выглядят протесты в Сербии, где требуют отставки Вучича. Фотогалерея Политика, 02:51
В Египте обнаружили две мастерских, где бальзамировали умерших. Видео Общество, 02:45
Эксперты сказали, почему Норвегия не дает убежище экс-командиру «Вагнера» Политика, 02:42
Вучич заявил, что Сербия не является российской губернией Политика, 02:38
Юристы объяснили, в каком случае владельца участка оштрафуют за борщевик Общество, 02:27
В ЛНР сообщили об освобождении из украинского плена шести военных Политика, 02:25
В Одессе и Кременчуге раздались взрывы Политика, 02:11

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Военная операция на Украине ,  
0 

Аналитики заявили, что Россия сбила почти все дроны Bayraktar на Украине

BI: Россия уничтожила почти все дроны Bayraktar TB2 на Украине, считают аналитики
К концу прошлого года украинские военные почти перестали использовать ударные Bayraktar TB2 по назначению, Россия смогла уничтожить почти все устройства, считают аналитики. В апреле в ВКС отчитывались об уничтожении 100 аппаратов
Фото: Marcin Bielecki / EPA / ТАСС
Фото: Marcin Bielecki / EPA / ТАСС

За год полномасштабных боев на Украине большая часть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 были уничтожены, оставшиеся аппараты переведены на выполнение задач разведки, наблюдения рекогносцировки. Об этом пишет Business Insider (BI) со ссылкой на выводы аналитиков.

Подобные TB2 аппараты хорошо выполняют свои функции без присутствия на поле боя сложных систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО — мы видели это в Ливии и в Нагорном Карабахе», — пояснил аналитик и эксперт по беспилотным и роботизированным военным системам в Центре военно-морского анализа Сэмюэл Бендетт.

BI указывает, что Украина с начала российской военной операции отчитывалась о получении 50 Bayraktar TB2, но к концу 2022-го дроны этой модели практически перестали появляться на поле боя. По словам Бендетта, «как только российские военные объединились, они смогли сбить много TB2».

Аналитик при этом отметил, что украинские военные адаптировались и применяют современную оптику и датчики Bayraktar TB2, чтобы «направлять другие беспилотники для атак».

В апреле 2023-го заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин отчитался, что российские военные уничтожили более ста дронов Bayraktar.

Об успешном противодействии российских войск украинским дронам рассказывал источник The Economist. «Русские очень, очень хороши в том, что они делают <...>. «Они занимаются черной магией в электромагнитной защите. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, отправлять беспилотник на неправильную высоту, так что он просто упадет с неба», — говорил собеседник издания. По данным газеты, при этом подавить работу систем Starlink, используемой украинской армией, непросто.

Читайте на РБК Pro
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
Аудитория VK достигла рекордных значений. Что ждет акции компании
«Спился, слабак»: правда ли, что в СССР не было депрессии
Революция iPhone или могила Google Glass. Что обещает MR-гарнитура Apple
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Bayraktar беспилотники дроны Украина

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Зеленский сообщил об одной из самых крупных атак дронов на Украину
Политика
МИД не счел Запад причастным к атаке Кремля беспилотниками
Политика
Сальдо нашел объяснение не начавшемуся контрнаступлению Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter