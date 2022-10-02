Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России

Эмманюэль Макрон (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областей, и пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы. Об этом французский лидер заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — говорится в сообщении.

Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области прошли 23-27 сентября и жители этих регионов в ходе голосования, по данным местных властей, подавляющим большинством поддержали это решение. 30 сентября соответствующие договоры с главами ДНР, ЛНР и руководителями областных военно-гражданскими администраций подписал президент России Владимир Путин. 2 октября он внес договоры и проекты изменений в Конституцию для включения новых территорий в парламент. Их должны одобрить Госдума и Совет Федерации.

Почти сразу после подписания соглашения о вхождении регионов в состав России новые санкции против Москвы ввели США, Великобритания и Канада. В американский санкционный список попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, члены семьи министра обороны Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Лондон ввел ограничения против 33 лиц, связанных с организацией референдумов. Под канадскими санкциями оказались жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его дочь Елизавета и сын Николай, сыновья главы «Ростеха» Сергея Чемезова Сергей и Александр и другие.

Страны G7, куда входит Франция, также пообещали России «дополнительные экономические издержки» и сообщили, что новые санкции коснутся физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами страны.

Евросоюз также работает над новыми ограничениями: по данным Reuters, 30 сентября послы стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций, в него войдут экспортно-импортные ограничения и персональные рестрикции.