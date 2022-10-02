Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Глава Совета ЕС предупредил об усилении ограничений для России Политика, 23:34
В Москве задержали угрожавшего «устроить резню» в вузе первокурсника Общество, 23:22
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 23:15
Свергнутый лидер Буркина-Фасо покинул страну Политика, 22:51
La Repubblica узнала об опасениях НАТО о возможном пуске «Посейдона» Политика, 22:31
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным лудоманией Партнерский проект, 22:29
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки утечек на «Северных потоках» Общество, 22:22
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России Политика, 22:14
Джокович выиграл турнир в Тель-Авиве Спорт, 22:00
Экзитпол показал победу коалиции экс-премьера Болгарии на выборах Политика, 21:53
Кокорин сделал голевой пас в матче чемпионата Кипра Спорт, 21:43
Как справиться с осложнениями после коронавирусной инфекции РБК и Stada, 21:41
Новые субъекты войдут в состав России с границами на день образования Политика, 21:40
Передача Головина помогла «Монако» разгромить «Нант» в чемпионате Франции Спорт, 21:21
Война санкций ,  
0 

Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонских областей, и пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы. Об этом французский лидер заявил в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

«Он подтвердил решимость Франции помочь Украине восстановить ее полный суверенитет и территориальную целостность, а также работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями», — говорится в сообщении.

США ввели санкции против 57 российских организаций
Политика
Здание Министерства торговли

Референдумы о вхождении в состав России в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области прошли 23-27 сентября и жители этих регионов в ходе голосования, по данным местных властей, подавляющим большинством поддержали это решение. 30 сентября соответствующие договоры с главами ДНР, ЛНР и руководителями областных военно-гражданскими администраций подписал президент России Владимир Путин. 2 октября он внес договоры и проекты изменений в Конституцию для включения новых территорий в парламент. Их должны одобрить Госдума и Совет Федерации.

Почти сразу после подписания соглашения о вхождении регионов в состав России новые санкции против Москвы ввели США, Великобритания и Канада. В американский санкционный список попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, члены семьи министра обороны Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Лондон ввел ограничения против 33 лиц, связанных с организацией референдумов. Под канадскими санкциями оказались жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Татьяна Навка, его дочь Елизавета и сын Николай, сыновья главы «Ростеха» Сергея Чемезова Сергей и Александр и другие.

Страны G7, куда входит Франция, также пообещали России «дополнительные экономические издержки» и сообщили, что новые санкции коснутся физических и юридических лиц как внутри, так и за пределами страны.

Евросоюз также работает над новыми ограничениями: по данным Reuters, 30 сентября послы стран ЕС предварительно согласовали восьмой пакет санкций, в него войдут экспортно-импортные ограничения и персональные рестрикции.

Читайте на РБК Pro
Pro
Джерри Мойз Как семья водителя создала бизнес с выручкой $5,99 млрд
Статьи
Pro
Как в 2022 году изменился внутренний туризм
Статьи
Pro
Фото: Михаил Метцель / ТАСС Что сейчас покупают на Wildberries: рейтинг поставщиков
Исследования
Pro
Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Jan Kruger / Getty Images Зажатые плечи и шея: 5 упражнений, чтобы снять напряжение
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Adam Berry / Getty Images Антивеганы: почему люди по всему миру отказываются от растительной пищи
Статьи
Pro
Фото: Christian Hartmann / Reuters Кризис середины карьеры. Три сценария, когда что-то пошло не так
Статьи
Теги
Персоны
Эмманюэль Макрон Владимир Зеленский Франция Украина Евросоюз санкции Референдум

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Австралия анонсировала санкции в отношении 28 россиян
Политика
США, Британия и Канада ввели новые санкции против России
Политика
G7 отказалась признать вхождение регионов в Россию и пригрозила санкциями
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter