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США ввели санкции против 57 российских организаций

США ввели санкции против 57 российских организаций за нарушение экспортного контроля
Среди попавших под санкции — Курчатовский институт и МАИ, США обвиняют их в нарушении мер экспортного контроля. Им откажут в экспорте американских технологий
Здание Министерства торговли
Здание Министерства торговли (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Министерство торговли США включило 57 российских организаций в черный список за нарушение режима экспортного контроля в отношении России, говорится в заявлении Бюро промышленности и безопасности.

В документе поясняется, что решение принято в связи с проведением референдумов и вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Организации внесены в список Enitity List, что означает отказ в экспорте им американских технологий. Как считают американские власти, эти организации «были вовлечены или есть существенный риск, что они будут вовлечены в деятельность, противоречащую национальной безопасности или внешнеполитическим интересам США». По данным Минторга, указанные юрлица приобретали или пытались приобрести «товары американского происхождения в поддержку военной программы», а также участвовали в разработке технологий квантовых вычислений, которые в дальнейшем позволили бы России «осуществлять вредоносную кибердеятельность».

Под санкции в том числе попали предприятие «Авиаагрегат», Курчатовский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, Московский авиационный институт, Императорский Тульский оружейный завод, физический институт имени П.Н. Лебедева РАН, Научно-производственный центр газотурбостроения «Салют», Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С.А. Чаплыгина и другие организации.

США, Британия и Канада ввели новые санкции против России
Политика
Министерство финансов США

Ранее 30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, а также главами военно-гражданских администраций Херсонской и Запорожской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России в качестве новых регионов по итогам прошедших референдумов.

Почти сразу после подписания этих документов Москвой США, Великобритания и Канада ввели против России новый пакет санкций. Под американские санкции в том числе попали глава ЦБ Эльвира Набиуллина, жена и дочери министра обороны Сергея Шойгу, супруга и сын замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, сын спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, а также депутаты и члены Совета Федерации.

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Российские власти неоднократно подчеркивали, что считают западные санкции незаконными. «Очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — заявлял представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
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