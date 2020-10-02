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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили о симптомах COVID-19 у Дональда Трампа

Американские издания сообщают, что у президента наблюдаются признаки простуды, кашель и даже лихорадка. До этого в Белом доме утверждали, что у Трампа легкие симптомы COVID-19
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Дональд и Мелания Трамп (Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP)

У американского президента Дональда Трампа, который заразился коронавирусом, наблюдаются кашель и лихорадка. Об этом сообщает Vanity Fair со ссылкой на контактировавших с президентом представителей Республиканской партии.

По информации The New York Times, которая ссылается на два источника, знакомых с ситуацией, у Трампа есть только симптомы простуды. Оба издания отмечают, что у его супруги Мелании, которая также сдала положительный тест на COVID-19, инфекция проходит бессимптомно.

В связи с этим агентство Bloomberg обратило внимание на избыточный вес Трампа, что, как и солидный возраст, повышает риски при заболевании COVID-19.

«Безрассудство президента»: американские СМИ о заражении Трампа COVID-19
Политика
Дональд Трамп

2 октября Трамп сообщил, что у него и его жены обнаружили коронавирус, в связи с чем они уходят на карантин. «Мы немедленно уходим на карантин и начинаем процесс выздоровления. Мы пройдем через это вместе», — заявил он.

До этого Трамп самоизолировался в Белом доме после выявления COVID-19 у его советницы Хоуп Хикс. Лечащий врач главы государства Шон Конли сообщил, что президент чувствует себя хорошо и продолжит работать во время лечения.

«Выздоровление будет быстрым». Белый дом сообщил о коронавирусе у Трампа
Политика
Дональд Трамп

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз отмечал, что у Трампа имеются легкие симптомы коронавирусной инфекции. Он заявил репортерам, что президент продолжит работать, несмотря на заболевание, а также выразил уверенность в его скором выздоровлении.

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Российский президент Владимир Путин направил американскому коллеге пожелания скорейшего выздоровления. В телеграмме он выразил уверенность, что бодрость духа и оптимизм помогут Трампу быстро встать на ноги.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп коронавирус симптомы
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«Выздоровление будет быстрым». Белый дом сообщил о коронавирусе у Трампа
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