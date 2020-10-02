В Кремле пожелали заболевшему COVID Трампу скорейшего выздоровления

Дональд Трамп (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Российское руководство желает президенту США Дональду Трампу, у которого диагностировали заражение коронавирусом SARS-CoV-2, как можно быстрее выздороветь.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сам переболел COVID-19.

«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», — цитирует Пескова ТАСС.

Трамп в своем Twitter сообщил, что заразился коронавирусом, утром в пятницу, 2 октября. Президент США уточнил, что положительный тест сдала и его жена, Мелания. Он заверил, что немедленно удаляется на карантин и начинает делать все, чтобы выздороветь.