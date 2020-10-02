Пандемия коронавируса , 02 окт, 11:34
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В Кремле пожелали заболевшему COVID Трампу скорейшего выздоровления
Дональд Трамп
Российское руководство желает президенту США Дональду Трампу, у которого диагностировали заражение коронавирусом SARS-CoV-2, как можно быстрее выздороветь.
Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который сам переболел COVID-19.
«Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего выздоровления», — цитирует Пескова ТАСС.
Трамп в своем Twitter сообщил, что заразился коронавирусом, утром в пятницу, 2 октября. Президент США уточнил, что положительный тест сдала и его жена, Мелания. Он заверил, что немедленно удаляется на карантин и начинает делать все, чтобы выздороветь.