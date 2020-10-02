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Врач пообещал работу Трампа «без перебоев» после заражения COVID-19

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп, заразившийся коронавирусом, продолжит работать во время лечения от COVID-19. Об этом сообщил его лечащий врач Шон Конли, передает Associated Press.

«Будьте уверены, я ожидаю, что президент продолжит выполнять свои обязанности без перебоев, пока выздоравливает», — заявил он.

Ранее американский лидер сообщил, что он и его жена Мелания Трамп заразились коронавирусом и вынуждены уйти на самоизоляцию.

По словам Конли, оба чувствуют себя хорошо и планируют самоизолироваться в Белом доме, пока будут выздоравливать.

Трамп заразился коронавирусом
Политика
Дональд Трамп

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