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Протесты в Белоруссии ,  
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Россия автоматом присоединилась к санкциями Белоруссии против ЕС

Это было сделано в рамках союзнического соглашения. Ранее Минск запретил въезд в страну некоторым европейским чиновникам после того, как ЕС утвердил санкции против Белоруссии
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ответные санкции Белоруссии против Евросоюза будут действовать и в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Захарова отметила, что санкции в отношении Белоруссии подрывают прерогативы Совбеза ООН, ведут к деградации международного права и являются нелегитимными. «Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент», — сказала представитель МИДа.

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Фото:Василий Федосенко / Reuters

По ее словам, Россия расценивает антибелорусские санкции как открытое давление на власти республики, которые сейчас пытаются нормализовать обстановку в стране. «Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ — невмешательства во внутренние дела», — сообщила Захарова.

2 октября заработали санкции Евросоюза против белорусских чиновников, в который вошли 40 человек. В их числе нет президента республики Александра Лукашенко. Французский президент Эмманюэль Макрон объяснил, что включение белорусского лидера в санкционные списки означало бы оправдание отказа от диалога с Минском.

Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
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Белоруссия в ответ запретила въезд в страну некоторым европейским чиновникам. До этого Великобритания и Канада ввела санкции против Лукашенко, его сына Виктора и высокопоставленных силовиков. 2 октября к этим мерам присоединились США, однако в Вашингтоне не стали включать в списки Александра и Виктора Лукашенко.

Запад обвиняет Лукашенко и белорусские власти в фальсификации президентских выборов 9 августа, а также применении насилия против протестующих.

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Автор
Михаил Котляр
Белоруссия Россия Евросоюз санкции
Материалы по теме
Евросоюз утвердил санкции против Белоруссии
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Белоруссия ввела ответные санкции против ЕС
Политика
США не включили Лукашенко и его сына в санкционный список по Белоруссии
Политика
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