Россия автоматом присоединилась к санкциями Белоруссии против ЕС

Это было сделано в рамках союзнического соглашения. Ранее Минск запретил въезд в страну некоторым европейским чиновникам после того, как ЕС утвердил санкции против Белоруссии

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Ответные санкции Белоруссии против Евросоюза будут действовать и в России. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Обращаем также внимание, что в соответствии с союзническими обязательствами белорусский ответный санкционный список, вступивший в силу с сегодняшнего числа, начинает автоматически применяться и в Российской Федерации», — говорится в сообщении министерства.

Захарова отметила, что санкции в отношении Белоруссии подрывают прерогативы Совбеза ООН, ведут к деградации международного права и являются нелегитимными. «Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент», — сказала представитель МИДа.

По ее словам, Россия расценивает антибелорусские санкции как открытое давление на власти республики, которые сейчас пытаются нормализовать обстановку в стране. «Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ — невмешательства во внутренние дела», — сообщила Захарова.