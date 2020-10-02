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Конгрессмены внесли новый проект о санкциях против «вмешательства» России

Администрация президента Дональда Трампа слабо реагирует на факты российского «вмешательства» в выборы, посчитала группа конгрессменов, которая внесла законопроект с санкциями против российского госдолга
Фото:Mark Makela / Getty Images
Фото: Mark Makela / Getty Images

В палату представителей американского конгресса внесен новый законопроект о противодействии «вмешательству» России в выборы. Один из авторов проекта конгрессмен Брэд Шерман на своей странице пояснил, что хотя администрация Дональда Трампа и признала российское вмешательство в выборы, она не предприняла никаких значимых действий, чтобы противостоять этой угрозе в будущем.

Он отметил, что проект под называнием «Закон о защите выборов путем противодействия безнаказанным усилиям России» создан по образцу сенатского DETER Act, который в 2019 году внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен. Главные санкции по этому закону будут направлены против российского госдолга.

«Этот закон запрещает американским компаниям и физическим лицам кредитовать Россию, в первую очередь путем предотвращения покупки вновь выпущенных российских государственных облигаций и других долговых инструментов. Это отключит Россию от капитала инвесторов в сотни миллиардов долларов и существенно повлияет на стоимость заимствований для страны», — отметил Шерман.

Сенаторы решили включить новые санкции против России в бюджет Пентагона
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Крис Ван Холлен


По его словам, закон станет гарантией того, что американцы и финансовые учреждения США не будут помогать финансировать «вмешательство» России в выборы.

Еще один соавтор законопроекта Брэд Шнайдер на своей странице пояснил, что закон потребует от директора Национальной разведки в течение 30 дней после выборов сообщить, вмешивалось ли какое-либо иностранное правительство в избирательный процесс. И если окажется, что одно или несколько государств вмешались в выборы, то это автоматически вызовет введение всеобъемлющих санкций в отношении этих государств. Кроме того, президент США должен будет регулярно информировать конгресс о прошлых и нынешних попытках вмешательства в выборы.

Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
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Марко Рубио

В июле 2020 года сенаторы Крис Ван Холлен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) подготовили поправку в проект оборонного бюджета США на 2021 финансовый год, которая фактически включает в него законопроект о санкциях против России. «Враждебные иностранные игроки, включая Россию, Китай и Иран, продолжат попытки посеять раскол и подорвать нашу демократию, — заявил тогда Марко Рубио. — Критически важно, чтобы США определили значимые последствия за вмешательство в выборы со стороны любого государства».

В бюджет Пентагона Ван Холлен и Рубио намерены включить разработанный ими законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»). Он был подготовлен летом 2018 года перед промежуточными выборами в конгресс. DETER также содержит санкций против госдолга России, если глава разведки установит новые факты вмешательства Москвы в выборы.

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Москва неоднократно отвергала обвинения во вмешательстве в выборы в США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл регулярность обвинений против Москвы «маниакальным упорством». «Мы неоднократно это абсолютно отвергали. Мы настаиваем на том, что никакого вмешательства не было, никакого вмешательства нет», — сказал он.

Автор
Владислав Гордеев
санкции Конгресс США выборы
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