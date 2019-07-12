Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Демократы предложили включить в проект оборонного бюджета на следующий год запрет на операции с российским госдолгом. Палата представителей инициативу поддержала. Также поправка предусматривает механизм снятия санкций

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Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2020 год, в который включила запрет для американцев проводить какие-либо сделки с российским госдолгом. Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN.

Предложили такую инициативу демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

«Она (поправка в оборонный бюджет. — РБК) предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация (США. — РБК) придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом», — сказал последний перед конгрессменами.

Вместе с этим он отметил, что Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит «наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее». По его словам, такая поправка как раз делает это.

Сам проект бюджета еще не одобрен. Его будет подписывать президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит палата представителей и сенат.