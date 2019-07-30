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McDonald's $250 (+17,48%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Политика ,  
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В сенате США нашли способ усилить санкции Будет ли принята и чем опасна для России новая инициатива
После включения нижней палатой конгресса поправки о санкциях в отношении российского госдолга в оборонный бюджет США свою версию поправок дали сенаторы. Они предложили санкции расширить и изменить время их принятия
Дональд Трамп и Марко Рубио (слева направо) (Фото: Joshua Roberts / Bloomberg)

Чем отличаются предложения обеих палат

Американские сенаторы Марко Рубио (республиканец) и Крис Ван Холлен (демократ) предложили изменить положения о санкциях против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год. Письмо с предложением новых санкций было направлено ими в комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США, а также опубликовано на сайте сенатора Рубио. Сенаторы написали письмо в связи с началом согласительной конференции, на которой представители верхней и нижней палат должны согласовать общий текст закона об оборонном бюджете. После согласования он должен быть одобрен в обеих палатах и в случае поддержки отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Политика
Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга

Пока подготовленные в обеих палатах варианты бюджета различаются. В принятый палатой представителей законопроект была включена так называемая поправка Шермана — Уотерс (по фамилиям инициаторов — демократов Брэдли Шермана и Максин Уотерс). Она запрещает операции с облигациями, выпущенными российским Центральным банком, Фондом национального благосостояния, Федеральным казначейством или аффилированными с ними лицами и структурами, также запрещает заключение соглашений о валютных свопах с указанными институтами и блокирует американцам доступ к любым другим определяемым решением президента США финансовым инструментам, срок погашения которых превышает 14 дней.

Регламенты, запрещающие операции с российским госдолгом, должны быть приняты в течение 90 дней после утверждения законопроекта. Сам запрет может быть наложен на операции с госдолгом, выпущенным спустя как минимум 180 дней после утверждения законопроекта. Поправка Шермана — Уотерс предусматривает возможность снятия санкций, если после очередных выборов (ближайшие выборы в конгресс и президента пройдут в ноябре 2020 года) директор национальной разведки США придет к выводу, что Россия не пыталась в них вмешаться, и его поддержат резолюциями обе палаты конгресса.

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Российский госдолг вписали в оборону США

Сенаторы Рубио и Ван Холлен называют поправку Шермана — Уотерс «шагом в правильном направлении», который, однако, необходимо усилить. Поэтому они предлагают дополнить оборонный бюджет положениями из разработанного сенаторами ранее законопроекта DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в американские выборы»). Поясняя свое предложение, сенаторы ссылаются на заключения Economist Intelligence Unit, которые показали, что влияние санкций на суверенный российский долг будет «ограниченным», а также  что наложение санкций после выборов эффективнее, чем применение их сейчас, как это предполагает поправка Шермана — Уотерс. Рубио и Ван Холлен также предлагают расширить санкции на банковский, энергетический и оборонный секторы России, а также применять их против российских олигархов и высокопоставленных политиков. Санкции могут быть применены и сняты в соответствии с заключением директора национальной разведки о том, имело или нет вмешательство России или других иностранных держав в выборы.

«Эта согласительная конференция представляет лучшую, а потенциально и последнюю возможность принять действенное законодательство, направленное на сдерживание России от повторения вмешательства, которое имело место в 2016 году», — написали в письме сенаторы.

Крис Ван Холлен (слева) (Фото: Stefani Reynolds / Zuma / ТАСС)

Будут ли приняты поправки о санкциях в отношении России

Когда сенат и палата представителей принимают разные версии одного и того же законопроекта (оборонного бюджета в данном случае), должна состояться согласительная конференция между ними, чтобы договориться об окончательной единой версии, напомнил РБК бывший старший советник OFAC (санкционного подразделения Минфина США) Брайан О’Тул. В версии, принятой палатой представителей, санкции против российского госдолга были, а в версии сената — нет.

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Ранее, когда и палату представителей, и сенат контролировали республиканцы, согласительная процедура была более или менее технической, обратил внимание директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Учитывая, что в сенате большинство у республиканцев, которые ориентируются на позицию Белого дома, а в палате представителей — у демократов, которые, наоборот, хотят продемонстрировать свою оппозицию, между ними будет битва, продолжил эксперт. Во-первых, в отношении самого объема санкций, во-вторых, в отношении механизма их реализации — сколько они дадут исполнительной власти применять санкции по своему усмотрению. Процедурный вопрос, по мнению Кортунова, не менее важный, чем содержательный: если окончательное решение о санкциях будет принимать конгресс, то и снять санкции будет невозможно без конгресса. Эксперт отметил, что в международных делах сенат, как правило, более влиятелен, однако пока оценивать вероятность принятия поправок сенаторов Рубио и Ван Холлена преждевременно.

Что это значит для госдолга

Предложенные Рубио и Ван Холленом санкции, в частности энергетические, потенциально будут предполагать запрет для американских граждан и компаний на новые инвестиции в российский энергетический сектор или в российскую энергетическую компанию. Под «энергетическим сектором» исполнительные власти США понимают не только нефть и газ, но и электроэнергетику. Санкции против госдолга в законопроекте Рубио — Ван Холлена включают не только запрет на покупку американцами российского суверенного долга, выпущенного после вступления закона в силу, но и на инвестиции в обязательства российских госкомпаний.

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Российский госдолг вписали в оборону США

В настоящее время иностранцам принадлежит около 35,7% всего российского госдолга (ОФЗ и евробондов), или $60,7 млрд из $170,3 млрд (данные Банка России по ОФЗ на 1 июля, по еврооблигациям — на 1 апреля). Неизвестно, сколько точно принадлежит американским инвесторам (Минфин и ЦБ не раскрывают данные о страновой принадлежности), но рейтинговое агентство АКРА в прошлом году оценивало, что американцы владеют 8–10% российского публичного госдолга (то есть $13–17 млрд).

Санкции будут распространяться на уже обращающиеся на рынке бумаги. Тем не менее возможно, что американцы (а возможно, и нерезиденты вообще) начнут продавать существующий долг. В новых размещениях инвесторы США участвовать точно не будут. Если ориентироваться на данные Минфина об участии американцев в первичных размещениях российских государственных евробондов, выпущенных с начала 2019 года, это будет означать потерю более 20% инвесторской базы. В любом случае сокращение спроса на российские бумаги из-за санкций приведет к некоторому увеличению ставок по российскому госдолгу.

Банк России оценивал в своих санкционных сценариях, что запрет на инвестиции в госдолг может привести к краткосрочному всплеску доходности ОФЗ на 4 процентных пункта (применительно к текущим 10-летним ОФЗ это будет означать рост с 7,3% годовых примерно до 11%). При выходе нерезидентов из российских бумаг заместительный спрос на подешевевший актив обеспечат отечественные банки, у которых достаточно ликвидности для этого (банки сейчас держат на корсчетах в ЦБ около 2 трлн руб.). Если этого спроса не хватит, ЦБ может напрямую помочь экстренными интервенциями на рынке ОФЗ, ранее говорили РБК банковские аналитики.

В целом ЦБ придерживается мнения, что эти санкции не будут иметь системно значимого эффекта (с этим согласны и международные рейтинговые агентства). У некоторых банков (с крупными позициями ОФЗ в портфелях) могут возникнуть проблемы с достаточностью капитала из-за просадки этих бумаг в цене, но Банк России обещал, что может ввести мораторий на переоценку ОФЗ в случае санкций. В ЦБ по-прежнему отмечают, что на этом рынке наблюдается устойчиво высокий спрос со стороны российских институтов — банков, НПФ, страховщиков, что гарантирует отсутствие шока.

Что касается государственного бюджета, то Минфин уже заявлял, что может обойтись без выпуска еврооблигаций (сейчас они размещаются только для сохранения присутствия России на международных рынках, поддержания ликвидного ориентира для корпоративных заемщиков). Минфину нужно финансировать структурный дефицит бюджета примерно на 0,5% ВВП (дефицит, который складывается из-за того, что дополнительные нефтегазовые доходы изымаются в суверенный фонд), но с учетом активов Фонда национального благосостояния (ФНБ) и остатков на счетах бюджета денег у правительства предостаточно.

Авторы: Полина Химшиашвили, Иван Ткачёв, Ксения Сигаева
Теги: Администрация президента США, Конгресс США, Сенат, Санкции
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