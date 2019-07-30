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Политика ,  
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Сенаторы США предложили изменить санкции против российского госдолга
Сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предлагают вводить ранее предложенную поправку о санкциях за операции с российским госдолгом не заранее, а после новых попыток России вмешаться в американские выборы
Марко Рубио (Фото: Alex Brandon / AP)

Сенаторы США Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили внести изменения в санкции против российского госдолга, предусмотренные проектом американского оборонного бюджета на следующий год. Письмо с предложением новых санкций было направлено ими в комитеты по делам вооруженных сил обеих палат конгресса США, а также опубликовано на сайте сенатора Рубио.

Ранее палата представителей конгресса проголосовала за проект оборонного бюджета на 2020 год. Этот документ содержит поправку о введении санкций в отношении российского госдолга, разработанную двумя конгрессменами-демократами — Брэдли Шерманом и Максин Уотерс. Конгрессмены связали необходимость принятия таких мер с обвинениями в адрес Москвы во вмешательстве в американские выборы 2016 года.

«Хотя поправка Шермана-Уотерс является шагом в правильном направлении, мы считаем, что ее следует изменить и усилить двумя важными способами», — говорится в письме сенаторов Рубио и Ван Холлена.

В нынешнем виде влияние санкций на суверенный долг России будет «ограниченным» из-за небольшого размера суверенного долга, ее сбалансированного прогнозируемого бюджета и значительных валютных резервов. Кроме того, введение санкций как наказание за состоявшееся вмешательство в выборы, а не в качестве штрафа, который накладывается заранее, будет более эффективным, считают они.

Поэтому Рубио и Ван Холлен предлагают увязать введение санкций с установленным фактом вмешательства в выборы (выносить решение должен глава Нацразведки), а также усилить их возможностью ввести дополнительные санкции в сферах энергетики, банковских операций и оборонной промышленности. Кроме того, Рубио и Ван Холлен предложили дополнить проект персональными санкциями в отношении олигархов и высокопоставленных политических деятелей, которые, по мнению Нацразведки, способствовали вмешательству в выборы.

Политика
Палата конгресса США приняла бюджет Пентагона с пунктом о госдолге России

Поправка Шермана-Уотерс, включенная в ранее принятую палатой представителей версию проекта оборонного бюджета США, запрещает американским компаниям покупать новый суверенный госдолг России, выпущенный в течение трех месяцев с момента принятия закона, а также требует, чтобы директор Национальной разведки США (DNI) докладывал конгрессу о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США.

Если вмешательство Москвы имело место, исполнительные власти США по согласованию с конгрессом вводят новые санкции, если нет — снимают действующие. Если разведка не может с уверенностью утверждать, что такого вмешательства не было, а также если конгресс не придет к согласию по этому вопросу, санкции против госдолга будут продолжать действовать.

Для того чтобы новый санкционный механизм вступил в силу, его должны утвердить обе палаты конгресса и президент США.

Автор: Наталья Демченко
Теги: антироссийские санкции, сенаторы, госдолг
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