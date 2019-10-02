По мнению главы располагающей 24 депутатскими мандатами «Батькивщины» Юлии Тимошенко, «формула Штайнмайера» заморозит конфликт в Донбассе по типу приднестровского. Партия «Голос» Святослава Вакарчука, также имеющая фракцию в Раде, потребовала проведения закрытого заседания, на котором президент должен объяснить, какой документ подписан в Минске и на какие уступки готов пойти Киев.

Все эти выступления не свидетельство кризиса, а здоровая демократическая игра, уверен украинский политолог Вадим Карасев. «Оппозиция должна критиковать. Пусть арифметически она не очень внушительна, но она громкая и имеет медийные ресурсы», — пояснил он. А 73% поддержавших Зеленского на выборах, напоминает эксперт, — это серьезный аргумент против того, чтобы прогнозировать массовое недовольство. «Есть общая усталость от состояния «ни мира, ни войны», — заключил он.

По данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 21–25 сентября, 60% порошенных граждан Украины не смогли оценить «формулу Штайнмайера», 23% высказались против нее, а 18% поддерживают. Опрос проводился до согласования «формулы» в Минске.

Как видят дальнейшее развитие событий в ДНР и ЛНР

Вечером 1 октября Владимир Зеленский на специальном брифинге объяснил, что подразумевает «формула»: предоставление неподконтрольным Киеву районам Донецкой и Луганской областей особого статуса сначала на временной основе, потом проведение там местных выборов по украинским законам. Затем, если наблюдатели из ОБСЕ констатируют, что выборы прошли по стандартам организации, в силу вступит закон об особом статусе Донбасса. «Это означает, что никаких выборов под дулом автоматов не будет и не может быть», — подчеркнул украинский лидер. До выборов, по его словам, Киев должен установить контроль над границей с Россией. Зеленский также сообщил, что украинский парламент разработает и примет новый постоянный закон об особом статусе Донбасса (нынешний истекает 31 декабря). «Там не будет никакой капитуляции», — обещал он.

Утром 2 октября Зеленский провел совещание с депутатами фракции его партии «Слуга народа», имеющей большинство в Раде. «Нашей фракции [Зеленский] озвучил то же, что и вчера на брифинге, возможно, более эмоционально, — заявил РБК собеседник в «Слуге народа». — Все под контролем, причин для беспокойства нет». Представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук сообщила, что новый закон об особом статусе Донбасса будет обсуждаться парламентом только после саммита «нормандской четверки».

В тот же день лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник выпустили совместное заявление, в котором подписание «формулы Штайнмайера» интерпретируется как признание «права народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы». «И мы будем продолжать переговоры в Минске, чтобы в конечном итоге прийти к полному самоуправлению и самоопределению», — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что президент Украины не будет диктовать республикам свои условия: «Никакого контроля над границей киевская власть не получит».

К каким решения может прийти «нормандская четверка»

Владимир Зеленский уже заявил, что после того как контактная группа согласовала «формулу» и развод сил (два главных требования Москвы для проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция, Украина), были устранены все препятствия для начала переговоров. Помощник российского президента Владислав Сурков в среду сказал, что дата саммита будет назначена после подтверждения отвода войск в Петровском и Золотом.

Теперь лидерам «нормандской четверки» предстоит согласовать «дорожную карту» по урегулированию ситуации. И хотя стороны приняли «формулу», базовые проблемы остаются неразрешенными, отметил в разговоре с РБК украинский политолог Владимир Фесенко. «Сама по себе эта «формула» ничего не решает. Если не будут прекращены военные действия, если не удастся реализовать и закрепить отвод войск, о чем сейчас договорились, если не будет решен вопрос о безопасности во время выборов, кто и как ее будет обеспечивать, что невозможно без введения миротворцев, «формула» не заработает», — считает он.

По мнению Фесенко, в споре о контроле над границей есть компромиссный вариант: во время выборов его будет осуществлять ОБСЕ, а после — Украина. Кроме того, продолжает эксперт, надо решить, кто будет организовывать выборы — Украина категорически не согласится, чтобы это делали власти ДНР и ЛНР, плюс Киев никогда не примет имитацию выборов.

«В самом идеальном виде лидеры «четверки» на ближайшем саммите смогут выйти на подписание «дорожной карты». Но более реалистичный сценарий заключается в том, что они рассмотрят предложения, выявят проблемы и дадут поручения помощникам продолжить работу, чтобы уже на следующей встрече выйти на подписание «карты», — предполагает Фесенко. — С нашей стороны повод для оптимизма заключается в том, что Зеленский настроен на компромиссы в отличие от Порошенко».

Без решения всех перечисленных проблем провести новый закон об особом статусе Донбасса через парламент будет очень сложно, даже во фракции «Слуга народа» у него будет много противников, резюмирует Фесенко. В Верховной раде у президентский партии 251 место; для внесения изменений в Конституцию необходимо 300 голосов.

Подписание Украиной «формулы Штайнмайера» — символический жест, и пока рано говорить о каких-то серьезных подвижках в диалоге Киева и Москвы, утверждает внештатный эксперт Московского центра Карнеги Татьяна Становая. «Это маленький шаг, который Украина предприняла, чтобы открыть дорогу к проведению саммита «нормандской четверки», но дальше предстоит более тяжелый торг», — пояснила она РБК. По мнению Становой, еще предстоит определить элементы особого статуса, а тут позиции пока существенно расходятся, а также решить, в каких условиях и как будут проводиться выборы — в чьих руках будет избирательный процесс и каковы будут гарантии его легитимности. «Россия хотела бы перешагнуть эти вопросы и перейти к проведению подготовки к кампании, сохраняя статус-кво на территориях, контролирующийся пророссийскими ополченцами, но Украина видит это совсем иначе», — резюмировала аналитик.