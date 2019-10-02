Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского

Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Акция началась около 21:00 после брифинга Зеленского, который подтвердил согласование «формулы Штайнмайера» в Минске. Протестующие считают это согласование «путем к капитуляции».

Подписание «формулы Штайнмайера» состоялось 1 октября на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины почти после четырех лет обсуждений.

По итогам подписания «формулы Штайнмайера» Зеленский подтвердил, что достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе. Украинский лидер отметил, что это позволит в кратчайшие сроки провести саммит с участием лидеров «нормандской четверки: Россия, Украина, Германия и Франция. При этом дату проведения саммита Зеленский не назвал.